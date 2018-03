El “reality show” del proceso electoral en México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), volatilidad cambiaria, inseguridad y precariedad laboral, son temas que frenan el crecimiento económico del país y pueden limitar la actividad en los próximos años, alertó el sector empresarial.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que el nerviosismo por factores como la reforma fiscal de los Estados Unidos y la renegociación TLCAN, así como las elecciones presidenciales han propiciado cierta inquietud en la percepción de los especialistas, que con base en “un entorno como este no anticipan un mejor desempeño de la economía al menos en los siguientes tres años”.

El pronóstico de los especialistas de sector privado ubica la inflación por arriba del 4% para finales de este año y de 3.63% tanto para el 2019 y 2020, lo cual anticipa que seguirán las presiones sobre el ingreso real de las familias.

Luis Foncerrada, director del organismo privado criticó que la carrera por la silla presidencial en el 2018 se convirtió en un “reality show” en la que se tienen promesas de becas, ingreso básico universal o un registro nacional de necesidades, no obstante, dijo, “se requiere de políticas económicas que aceleren el ritmo de crecimiento económico y el bienestar de los hogares”.

Urgió una política tributaria y de gasto público equitativo, eficiente y transparente, acompañado de un sólido estado de derecho que contribuya a erradicar la corrupción e impunidad en busca de un ambiente seguro y con libertades para todos.

Los analistas privados sostuvieron que el ambiente actual no es el idóneo, ya que el 80% de respuestas recogidas en la encuesta del Banco de México indica que tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual, “la economía no está mejor que hace un año. En este contexto, cerca del 50% de las respuestas consideran que no es un buen momento para invertir”.

A esto suma, lamentó el CEESP que la pérdida de poder adquisitivo que han generado los altos niveles de inflación comienza a reflejarse en una debilidad del consumo, que hasta ahora se ha mantenido como la principal fuente de crecimiento, situación que puede agudizarse ante un escenario en el que se requerirá más tiempo para que el ritmo de crecimiento de los precios regrese al rango estimado del Banco de México.

Un tema que no quisiéramos dejar pasar se refiere a la claridad y transparencia con la que se debe dar a conocer la información económica.