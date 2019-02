Por primera vez y con ocho votos a favor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un precepto legal de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual sirvió de base para multar a los concesionarios.

Durante la sesión pública, los ministros se manifestaron a favor y en contra de utilizar este nuevo recurso para que una norma no tenga vigencia alguna, a pesar de que se haya establecido una jurisprudencia, como fue el caso del criterio jurisprudencial que fijó la Segunda Sala sobre el Artículo 298, inciso B), fracción lV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El dispositivo legal invalidado dice a la letra:

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente: B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por: IV. Otras violaciones a esta Ley, a los Reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo.

El ministro Luis María Aguilar Morales destacó que el nuevo recurso pretende darle fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya sea de salas o del pleno y darle tal fuerza y vinculación en relación con la inconstitucionalidad de las leyes, “que por primera vez a través de la jurisprudencia de amparo pueda declararse fuera del sistema jurídico una norma legal”.

La declaratoria general de inconstitucionalidad tendrá efectos generales cuando se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de la Unión.

“Si se expulsa una norma que resulta inconstitucional, aunque no tenga duda respecto de la inconstitucionalidad de la misma, que al declararla inconstitucional genera una vacío regulatorio o normativo que puede construir un perjuicio mayor para el país, para el orden jurídico nacional, del beneficio que acarrearía”, consideró en su intervención el ministro Eduardo Medina Mora.

A la hora de no tener una regulación sobre un asunto que es central puede generar consecuencias “francamente indeseables y no quiere decir que la norma sea constitucional, no lo es porque ya fue declarada así, pero la declaratoria en sí, insisto, puede construir esta circunstancia menos propicia o menos adecuada de la que se tenía antes".

A su vez, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicó que no ve con esta figura “un ataque a la jurisprudencia, pero sí me parece que es muy complicado referirnos a poder dar un voto para una declaratoria general de inconstitucionalidad sino se comparte el sentido de la jurisprudencia”.

Hoy es un día histórico para la justicia constitucional en México. #SCJN emite la primera declaratoria general de inconstitucionalidad, a través del juicio de amparo. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) February 14, 2019

Ésta, destacó, fue la razón por la que se establecieron los ocho votos, “porque solamente que ocho ministros o ministras consideremos que la norma es inconstitucional entonces pasa la declaratoria”.

El ministro Luis María Aguilar Morales destacó que el nuevo recurso pretende darle fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte, ya sea de salas o del pleno y darle tal fuerza y vinculación en relación con la inconstitucionalidad de las leyes, “que por primera vez a través de la jurisprudencia de amparo pueda declararse fuera del sistema jurídico una norma legal”.

La declaratoria general de inconstitucionalidad tendrá efectos generales cuando se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de la Unión.