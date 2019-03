El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una plática que sostuvo con el empresario Carlos Slim Helú, le informó su interés de retirarse de la actividad empresarial dentro de los próximos seis años. En Palacio Nacional, López Obrador dijo que el ingeniero Slim le planteó también su interés de colaborar con su gobierno para generar inversiones que ayuden al bienestar social.

El primer mandatario mencionó que probablemente cometió una indiscreción, pero dijo que vale la pena, porque se trata de una persona que tiene interés en ayudar para que el país crezca a 4% anual.

“En las pláticas que hemos tenido con el ingeniero Carlos Slim, está no sólo su interés en invertir y en ayudar para que haya crecimiento de la economía, eso me lo ha manifestado, incluso quedamos de vernos próximamente para trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y también de inversionistas nacionales.

“Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. Eso fue lo que me ofreció: que quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población. Yo celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena expresarlo”, expuso el primer mandatario.

Inversionistas saben que habrá piso parejo

El titular del Ejecutivo federal argumentó que los empresarios, banqueros e inversionistas confían en su gobierno, y ofreció que habrá “piso parejo” para las inversiones.

“Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales, inclusive extranjeros. Ahora que participamos en la convención bancaria, había un ánimo de colaboración, le tienen confianza al país; aquí hicieron su encuentro los principales directivos de Citigroup, hace una semana se reunieron aquí en la Ciudad de México. “A finales de año viene todo el corporativo mundial de Santander, y así hay expresiones de confianza”, destacó.