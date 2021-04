Mientras el Congreso del Trabajo (CT), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) optaron por la sana distancia y conmemorar el 1 de mayo, Día Internacional de Trabajo, de manera virtual, los sindicatos independientes afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) realizarán un acto híbrido, a distancia y presencial, que culminará con un mitin en el Zócalo “por la defensa de los derechos laborales, pero sobre todo, por la defensa del contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Telefonistas”.

Este es el segundo año consecutivo que los sindicatos corporativos celebran de manera virtual; y se cumplen también dos años de la entrada en vigor de la reforma laboral que ha demandado cambios y que ha puesto a prueba a las estructuras sindicales; pues para poder mantener el liderazgo necesitan ratificar sus contratos colectivos de trabajo, integrar a mujeres en sus comités nacionales e incluir el voto libre, secreto y directos en sus procesos de elección.

“Estoy convencido que la reforma laboral, ratificada con la reglamentación por este gobierno. Es la más avanzada de los últimos tiempos, es una reforma que en muchos sentidos impulsó la Unión Nacional de Trabajadores, es una forma muy progresista que va empujar la modernización del trabajo, el voto universal libre y secreto, consultas a los trabajadores, la legitimación a los contratos colectivos. No tengo duda de que esta reforma es por el bien de los trabajadores; pero la reforma por sí sola no logra que las cosas cambien, es otro cuento”, dijo a pregunta expresa Franciso Hernández Juárez, líder del sindicato de Telefonistas, quien no descarta llevar a la huelga a la empresa que pretende modificar el contrato colectivo de trabajo.

Hernández Juárez expuso que “ya se dan recursos sindicales -donde los trabajadores son quienes deciden mediante el voto- pero las mafias y la propia autoridad que todavía está tomando poco conocimiento y manejo de este tipo de cosas, hace muy complicado que vaya a transitarlos cambios laborales de una época a otra, pero ya lo permite la ley”.

Por su parte, el dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, sostuvo que la conmemoración del Primero de Mayo permite recordar a los dirigentes que “ya dejaron de ser de papel” que los contratos colectivos de trabajo deben estar en manos de todos los trabajadores y que son ellos quienes tienen la posibilidad sostener los liderazgos.

En México, la sindicalización a penas llega a 10 millones de trabajadores, de una población económicamente activa de 50 millones “tenemos un mundo por sindicalizar, no se trata sólo si existe la subcontratación, sino de la oferta sindical que presentemos a los trabajadores”, dijo Ricardo Espinoza López, secretario General de la Confederación Auténtica de Trabajadores.

Cabe señalar que con la reforma laboral también tiene los trabajadores la decisión de optar por la sindicalización o no, "ya no es un requisito la obligación de estar sindicalizado para ser contratado", recordó González Cuevas.

