Organizaciones sindicales de todas las corrientes, corporativos y democráticos, buscan establecer los primeros consensos para presentarse, el próximo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, como un sólo bloque cuya principal demanda al gobierno federal será la protección del empleo.

Independientemente de los encuentros que pudieran darse con el sector empresarial, las organizaciones sindicales conformaron, desde febrero, la Mesa para el Diálogo Nacional en donde participan el Congreso del Trabajo (CT); la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), y la Nueva Central de Trabajadores, cuyo fin será en esta semana un documento con las demandas de los trabajadores.

Adicionalmente, se establecerán los acuerdos encaminados a la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, que por primera vez, no tendrá ningún tipo de manifestación en las calles; y se busca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabece la reunión virtual con las dirigencias.

“La Mesa de Diálogo acordó que esta semana será para intercambiar documentos consensuarlos, y tener listo un documento. Yo percibo que todo mundo tiene la voluntad de de sacar un consenso”, dijo Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores.

En las primeras reuniones de la Mesa para el Diálogo se habían planteado como acciones prioritarias la desgravación de impuestos para el tiempo extra de trabajo, así como a las prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo y en sus revisiones, para que no se nulificaran los incrementos salariales; no obstante, hoy lo que se busca es la preservación del empleo.

“La próxima semana tendremos que discutir la modalidad del desfile de Primero de Mayo con las demás organizaciones, no habrá ni marchas ni mitin en el Zócalo, la modalidad del desfile de mayo y será virtual. El esquema que utilizamos para las plenarias es una modalidad que recientemente también la OIT utilizó, se trata de hacer una reunión nacional combinando la tecnología y se puede hacer tan amplio como sea posible”, añadió Hernández Juárez.

En su turno, Agustín Rodríguez, del Sindicato de la UNAM, sostuvo que “es importante ver si se puede hacer un documento de carácter general, junto con ello, enviar nuestro posicionamiento del Primero de Mayo, en caso de que no se logre acuerdo, sacaremos nuestro posicionamiento como Unión Nacional de Trabajadores”.

Entrevistado por separado, Patricio Flores, vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), comentó que “la manera de comunicarnos con los trabajadores no se ha detenido, y la manera de manifestarnos hacia otra entidades de gobierno tampoco; no estar en la plaza pública porque las condiciones lo demandan no implica el silencio de la representación obrera, por fortuna están los medios impresos, las redes sociales los grupos de chat; es decir, la ausencia nunca significa conformidad ni silencio. La posición de las centrales obreras y del Congreso del Trabajo de alguna forma se hará sentir el próximo Primero de Mayo”.