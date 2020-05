Un Primero de Mayo histórico, en el que las plazas públicas estuvieron vacías, las organizaciones sindicales alzaron la voz en el "Mitin Virtual" para llamar a un acuerdo nacional que permita defender el empleo ante el impacto que ha traído el coronavirus a la economía nacional y en el mundo.

Uno a uno, a la distancia, los dirigentes sindicales expresaron su preocupación por las acciones que deban tomarse en las próximas semanas para paliar la caída del empleo formal, así como la afectación salarial y a la seguridad social; como también preocupante el sector que se encuentra en la informalidad y que suma a más del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Con una participación en Facebook de 20,000 trabajadores; en YouTube 20,831; Agustín Rodríguez Fuentes, líder del STUNAM, expuso que "se debe fortalecer la libertad sindical en el país, así como contratación colectiva auténtica. Ahora más que nunca se requiere generar las condiciones para la pensión, un seguro de desempleo y crear la posibilidad de un programa de recuperación salarial a nivel nacional, y sólo se logrará en la medida que el sindicalismo nacional de todas las vertientes puedan tener por delante los objetivos fundamentales con la unidad y consenso".

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, dijo que "ir en el camino de la unidad no es fácil, pero vamos avanzando, debemos tener bien claro qué es lo que demanda la clase trabajadora; y eso nos recuerda que viene el tema del outsourcing que vamos a sacar unidos, así como el tema de las pensiones, y la implementación de la reforma laboral, que buscan terminar con los contratos de protección".

Con la partición de una decena de discursos, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, hizo un reconocimiento a los trabajadores que se mantienen en las empresas con actividades esenciales, "es la primera vez en la historia que la lucha de los trabajadores no se desarrollan desfiles en todo el país, y es la primera ocasión que el gobierno no participa en ningún evento con los trabajadores, ahora tenemos que desarrollarlo nosotros, y no vamos a disminuir el empleo para buscar la unidad del sindicalismo para tener mejores condiciones laborales en el país".

Y la CTM y CTC

Por separado, Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) expuso que más allá de la amplia discusión que se ha dado en el foro laboral, respecto del orden jurídico aplicable, "tenemos que atender de forma inmediata y práctica la problemática nacional, y la vía del acuerdo implica, conciliación y urgente solución".

Es necesario, también, establecer mecanismos de apoyo fiscal y créditos blandos para la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que generan el mayor número de empleos, así como diferir el cumplimiento de obligaciones en el pago de impuestos a las grandes empresas que permita garantizar el pago de los salarios de los trabajadores con la seguridad de volver a su empleo al término de la contingencia.

Por su parte, Abel Domínguez Azuz, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) dijo que se mantienen firme por "la práctica de un sindicalismo nuevo, un sindicalismo humanista de justicia laboral. Hoy levantamos las banderas virtualmente refrendando estos propósitos y convicciones en una época de crisis por la pandemia que enfrentamos en la actualidad, firmes en la defensa de los derechos laborales y sindicales".