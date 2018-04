Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, afirmó que la organización sindical y el Contrato Colectivo de Trabajo “no están en riesgo” de desaparición frente a la eminente división funcional de la empresa Teléfonos de México (Telmex).

Entrevistado tras una reunión plenaria de la Unión Nacional de Trabajadores, en donde también es presidente colegiado, descartó que haya un mayo r riesgo para los trabajadores que imparte su histórico contrato colectivo, “el CCT no está en riesgo, eventualmente esa empresa (la nueva) no será un buen negocio y se tendría que corregir. Telmex seguiría funcionando, no veo que eso nos ponga en riesgo, pero de todas maneras confió en que el gobierno cumpla su palabra de no dividir la compañía”.

Cabe señalar que el Sindicato lleva a cabo su revisión de Contrato Colectivo, para lo cual fueron convocados los trabajadores a asamblea desde las 13:00 hrs, fin que hasta el momento se haya votado alguna propuesta de la empresa.

Los telefonistas demandan 17% de incremento al salario (la empresa ofrece sólo 3%); además pidió que la empresa mayoritaria, que quede tras la división, pueda hacerse cargo de las jubilaciones y pensiones.