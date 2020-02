Entre reclamos por la convocatoria “acotada” que se emitió desde la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes de sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dejaron de manifiesto su diferencia con el actual presidente de la Comisión Laboral, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia y pidieron legislar sin poner en riesgo las inversiones en el país.

Tereso Medina, secretario de la CTM en Coahuila, sostuvo que la primer reforma estructural que se dio en el país en la materia fue en 2012; mientras que criticó que la que entró en vigor en 2019 “la dictó Estados Unidos y no tuvimos oportunidad ni de opinar”; a la vez que cuestionó la iniciativa de reforma a la subcontratación, aprobada en la Comisión Laboral en diciembre, que pondría en riesgo la inversión de las empresas.

En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores a dejar como está la reforma que se hizo en 2012 y que incluyó por primera vez a la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.

Al referirse al trabajo que se ha hecho en materia laboral en el Senado, Medina afirmó que no hay excelente comunicación en lo que se quiere, y sólo se dio a conocer que se iba a regular la subcontratación, pero “la querían ligar a delincuencia organizada, ahora resulta que quienes quieren invertir los quieren meter a la cárcel”, dijo.

En su momento, Reynold Neyra, secretario de Acción Política de la CATEM, expuso que no se debe “exterminar” la subcontratación, si no buscar una regulación adecuada, “la subcontratación es una figura que se utiliza en todo el mundo y es reconocida por la OIT desde 1917, por ello la CATEM apoya las reformas necesarias que regulen la subcontratación, pugnamos porque exista un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación en la que estén adscritos quienes estén en ese perfil, así como sancionar a quienes no actúen bajo el régimen. Protejamos los derechos de los trabajadores sin descuidar su fuente de empleo”.

Por otra parte, el senador Martí Batres, se manifestó a favor de que se suba al pleno el dictamen de diciembre y expreso que “las comisiones de Trabajo y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen sobre outsourcing y lo enviaron a la Mesa Directiva para su presentación en el pleno. Debe discutirse en el pleno, Sólo las comisiones podrían retirarlo o el pleno regresarlo a las mismas”.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se realizará una sesión de parlamento abierto el próximo miércoles 19 de febrero, con el fin de que se conozcan las propuestas de los sectores y de los actores involucrados.

Germán de la Garza, de la firma Mowat, sostuvo que el Parlamento Abierto no tuvo propuestas concretas, “difícilmente se puede cambiar o presentar una nueva iniciativa cuando no hay propuestas concretas. No obstante, en lo que sí se está de acuerdo, es en crear un Registro Nacional de empresas de tercerización y definir bien el concepto. Asimismo hay que esperar que lleguen las propuestas a la cámara de Diputados para conocer si realmente habrá un cambio en la materia de subcontratación en el país”.