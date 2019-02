El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está analizando la manera en que se deberá coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el desarrollo del aeropuerto internacional de Santa Lucía (AISL) y que los estudios de prefactibilidad estarán a cargo de la segunda dependencia, salvo el de reconfiguración del espacio aéreo.

A pesar de que el pasado 10 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dicha terminal será administrada y construida por los militares, aún no se ha definido, por ejemplo, en qué términos se otorgará la concesión ni a quién (Sedena o Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México).

“Estamos viendo cómo va a ser el esquema. Nosotros tenemos la parte regulatoria, manejamos la Ley de Aeropuertos y tenemos la responsabilidad del espacio aéreo. Se está planteando, se está analizando, todavía no tenemos la definición exacta de cómo va a ser”, comentó luego de participar en un foro portuario con empresarios de Bélgica.

En relación a los 14 estudios de prefactibilidad (geotécnia, orográfico y conectividad, entre otros) que se deben realizar este año para iniciar la construcción, Jiménez Espriú señaló que están bajo la responsabilidad del ingeniero Rubén Samaniego, quien se coordina con la Sedena, y que algunos de ellos se tendrán que licitar entre empresas expertas.

“Hay cosas que la Sedena no puede hacer, como el espacio aéreo que habíamos dicho que ya teníamos los (primeros) estudios, y que íbamos, en su momento, a pedir el que nos falta para reestructurar el espacio aéreo. Ese se va a contratar con especialistas internacionales”, explicó el titular de la SCT, pero no definió las fechas en que eso ocurrirá.

No habrá expropiación en Toluca

En rueda de prensa, recordó el interés del gobierno federal de tener el control total del Aeropuerto Internacional de Toluca, para integrarlo en el sistema metropolitano de aeropuertos que se planteó como alternativa a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Santa Lucía, el de Querétaro y el de Puebla.

En Toluca, Aleática (antes OHL México) tiene una participación accionaria de 49% en su operadora, Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT); el gobierno del Estado de México cuenta con 26%, y Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ASA) con 25 por ciento.

“Estamos en esa negociación de adquirir la parte de la empresa privada. Hemos dicho que no tenemos ningún interés en aplicar una llave de lucha libre y a ver cómo le hacen ellos. No, no es un gobierno expropiador, es un gobierno que quiere respetar los derechos de la gente y ser justos y equitativos”, expresó.

Sobre el origen de los recursos para pagar esa parte, adelantó que podría ser con parte del dinero que está en el fideicomiso que iba a construir el NAIM y que será pagado con las tarifas de uso aeroportuario que se generen en el AICM, pero que eso es una posibilidad.

[email protected]