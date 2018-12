Cada año, tan sólo en México, se detectan 190,000 casos nuevos de cáncer, 520 personas son diagnosticadas al día y 22 cada hora, asimismo existen otras enfermedades que afectan la producción de células de la médula ósea, como anemia aplásica, neutropenia congénita, enfermedades graves del sistema inmunitario, anemia drepanocítica o talasemia, las cuales sólo son curables con un trasplante de médula ósea.

Derivado de las cifras anteriores, destaca que 70% de los pacientes no encuentra un match en su familia; es decir, no hay compatibilidad para realizar un trasplante de médula ósea, por lo que dependen de la donación de una persona desconocida para seguir viviendo.

La organización Be The Match se ha dado a la tarea de hacer diversas investigaciones para mejorar los resultados de los trasplantes, brinda apoyo y recursos para los pacientes que así lo requieran; la semana pasada, Be The Match celebró su alianza con WeWork, quien lleva dos años tratando de ayudar a salvar vidas movilizando a sus colaborares como donadores para fomentar la esperanza de vida en los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea.

“En esta ocasión celebramos con mucho orgullo nuestro primer match en México, después de mucho esfuerzo para sensibilizar a nuestros empleados sobre la necesidad de crecer la bases de datos de donadores en México salió el primer donador mexicano que salvará una vida”, comentó Carol Pérez, directora de Relaciones Públicas de WeWork.

En el país, existen muchos pacientes que necesitan un trasplante de medula ósea, pero sólo 10% está cubierto con uno, debido en parte a que, según Kenza Gravois, gerente de Marketing de Be The Match, “no hay suficientes donadores en México y la falta de conocimiento sobre la donación, que es una barrera importante. Muchos no saben que pueden donar en vida, que no es peligroso, ni doloroso y que la mayoría de las donaciones se hace por medio de la sangre, 77% de las recolecciones se hace por un procedimiento similar al de donar plaquetas”.

Actualmente, WeWork trabaja de la mano de Be The Match, pues está consciente de que éste es un problema real; una de sus colaboradoras más cercanas en algún momento necesitó de un trasplante de médula ósea y se dieron cuenta de lo complicado que era lograr un match, o compatibilidad con un donador, la empresa ahora cuenta con 5,000 donadores registrados y la meta para el próximo año es conseguir 1,500 registros más en la comunidad de WeWork, pues Carol Pérez estima que crecerá su plantilla en 40,000 empleados.

“De los 5,000 donantes que hay actualmente, 11 personas han sido llamadas para análisis pues se ha detectado que pueden ser el mejor match para un paciente con quien han sido compatibles, y de estos 11, uno ha sido el gran donador, lo que para nosotros representa un gran acontecimiento para conseguir más match en el futuro”, destacó la directiva de WeWork.

De acuerdo con Kenza Gravois, en México es complicado encontrar un match por la diversidad genética, “los mexicanos son tan diferentes, por la herencia, y eso es lo que hace más difícil encontrar donadores, por eso hacemos un llamado a que se conviertan en donadores; lo primero que tienen que hacer es inscribirse en la página bethematch.org.mx, de manera gratuita y llenar un formulario para; posteriormente, llevar a cabo una serie de exámenes para definir si es un donador potencial”.

Hasta el momento, Be The Match cuenta con 19 millones de personas registradas en el mundo, de los cuales se han logrado más de 86,000 trasplantes de médula ósea. Sin embargo, en México aún hay un largo camino por recorrer.

El proyecto conjunto de Be The Match y We Work continuará durante el 2019 con el objetivo de incrementar el número de donadores en el país. Para lograrlo se estarán llevando a cabo diversas actividades de sensibilización:

Mensajes informativos que serán publicados en las pantallas de avisos en los más de 10 edificios de WeWork en México, en la aplicación móvil de WeWork, y mediante folletos que serán entregados a todos los nuevos miembros de su comunidad.

Pláticas informativas en cada edificio para invitar a los miembros de WeWork a unirse a registro.

Buzones de registro en la recepción de los edificios de WeWork, donde los interesados podrán llenar un formato de antecedentes médicos y dejar su muestra bucal.

Si estás interesado, puedes entrar a la página https://bethematch.org.mx/quiero-ayudar/registro-para-donador/ y comenzar tu registro como donador.