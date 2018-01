El secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, planteó este jueves la posibilidad de legalizar la venta y consumo de mariguana en dos de los principales destinos turísticos de México como medida para combatir los niveles de inseguridad que afectan estos sitios, en el marco de la Conferencia Anáhuac-NRP Comunicaciones "Perspectivas Turísticas 2018".

"Es un absurdo que como país no demos ya ese paso (...). Me gustaría ver eso, que se pudiera hacer en Baja California Sur y Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia", dijo el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

El ministro comparó la situación con el estado de California, en donde es legal el consumo recreativo de la sustancia pese a que a nivel federal, Estados Unidos mantiene la prohibición.

"A veces ya deberíamos empezar a hacer ciertos ejercicios diferenciados. Así lo han hecho en Estados Unidos", dijo.

Cabe recordar que en abril del año pasado, México aprobó el uso medicinal y científico de la mariguana.

Por otro lado, indicó que el turismo en México ha tenido su mejor momento en los últimos cuatro años y eso deja ver que la vocación del país es el turismo. Indicó que pese a las adversidades que se presentaron el año pasado, 2017 fue un año récord ya que se estima que visitaron diversos destinos turísticos del país, más de 38 millones de visitantes extranjeros.

Agregó que México necesita de capacitación y adecuada educación para el sector de turismo.