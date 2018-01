Para la compra consolidada de medicamentos del 2018 se destinaron 58,435 millones de pesos, que es 10% más que en el 2017 y traerá al sistema de salud ahorros por 3,175 millones de pesos, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel.

En la presentación de los resultados de la Compra Consolidada de Medicamentos 2017-2018, el director del IMSS informó que en cinco años, bajo este esquema se ha logrado ahorros para el sector 17,400 millones de pesos, de los cuales 10,500 millones de pesos corresponden al Instituto.

Cabe destacar que los ahorros previstos para este año son 5% menor al que se registró en el 2017 cuando fue de 3,352 millones de pesos, esto se debe a que “la industria ya no puede bajar más los precios, pero aún así tenemos ahorro y se ha logrado incrementar 30% el volumen de medicamento”, afirmó Tuffic Miguel, director del IMSS.

El año que más ahorro logró el IMSS a través de este proceso de compra de medicamento fue en el 2015, cuando se alcanzó una cifra de 4,590 millones de pesos; mientras que el menor fue en el 2016 con 2,521 millones de pesos.

Acompañado por el secretario de Salud, José Narro; el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, así como el Consejo Técnico del IMSS, Tuffic Miguel informó que en el 2014 había apenas 14 participantes en el proceso de licitación consolidada, mientras que para este año ya se han sumado 50 participantes, de los cuales cinco son dependencias, 22 estados y 23 institutos. En la presente licitación se adjudicaron 1,477 claves, de las cuales 1,199 corresponden a medicamentos y materiales de curación; 141 a los de patente o fuente única, y 137 se declararon desiertas.

Sobre las claves que se declararon desiertas, Tuffic Miguel dijo que año con año se han reducido.“Las 137 claves que se declararon desiertas fue por no cumplir con las especificaciones técnicas, por no ofertar descuentos económicos o no recibir ofertas; pero entre la compra 2015-2016 y a la 2017-2018, tuvimos una disminución de 75% en el número de claves desiertas de medicamentos y de 65% en materiales de curación”. En su mensaje, el presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega, reiteró su compromiso de trabajar con el IMSS para impulsar la competitividad, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por su parte, el especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Jacobo Pastor García Villarreal, reconoció que el Seguro Social se ha distinguido como una de las pocas instituciones en México que ha brindado atención sostenida a las compras públicas. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, dijo que el modelo que utiliza el IMSS debe ser un modelo a replicarse en todas las instituciones federales, ya que este tipo de estrategias generan ahorros significativos que se traducen en mejores servicios.

