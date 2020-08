A quien trate de extorsionar al sector minero, “definitivamente no va a poder cumplir sus intenciones”, advirtió Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, al establecer que la industria está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho.

Quiroga Fernández aseguró que existen actividades de extorsión en contra de la minería, pero no todas las personas califican como contraparte de la industria, por lo que las autoridades no se han sentado con actores que no tienen legítimo interés en el sector, aun cuando hayan provocado afectaciones a su operación.

Al participar en el III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería, “Minería y la Nueva Normalidad”, organizado por la Cámara Minera de México (Camimex), subrayó que las empresas no deben sólo seguir una metodología para operar, sino obtener la licencia social de las comunidades en donde se ubican, lo que representa un auténtico respaldo.

El funcionario resaltó que en México se realizan las mejores prácticas del mundo en la minería e hizo un llamado a fortalecer la corresponsabilidad entre empresas, trabajadores y otros actores de esa industria con las comunidades en las que operan, para contribuir al desarrollo de éstas.

Mencionó que ninguna empresa minera puede tener mayores servicios que aquellos con los que cuentan las comunidades en donde operan, como puede ser el caso del agua y la electricidad.

Ante el presidente de la Camimex, Fernando Alanís, y empresarios del sector, el subsecretario de Economía dijo que el blindaje social y la sostenibilidad se consiguen con las mismas estrategias e iniciativas, porque que se persigue conseguir el apoyo activo de las comunidades para la operación minera.

Esto no es posible si la actividad no respeta, por ejemplo, el medio ambiente. “Tal vez nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión de progreso no es necesariamente progreso para otras personas; deben entenderse las necesidades de la comunidad”, dijo.