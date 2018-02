El nuevo acuario de Mazatlán, que requerirá de una inversión de 1,300 millones de pesos y sería inaugurado en el 2020, cuenta con “todo el apoyo” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por la buena imagen que se dará al destino nacional e internacionalmente, aunque no será quien coordine el proyecto ni lo financie, comentó su director Miguel Alonso Reyes.

El argumento para desarrollar la obra es que ese destino "se ha visto deteriorada en los últimos años a causa del crimen organizado y la difusión de notas rojas relacionadas con aquél en los medios de comunicación masiva, por lo que es necesario mejorar y promover los diversos atractivos turísticos con los que cuenta Mazatlán".

Este año, la Secretaría de Turismo obtuvo un presupuesto de 3,916.2 millones de pesos, 200 millones de pesos más de lo que se había solicitado originalmente a la Cámara de Diputados. Dicha ampliación se hizo al fondo, en el apartado de proyectos de infraestructura de turismo.

“De manera temporal nos adjudicaron el recurso, pero no es algo que vayamos a ejercer como Fonatur. Fungiremos, si se concreta, como un vehículo para estar atentos y dar seguimiento. Fundamentalmente habrá recursos del estado de Sinaloa y del sector privado”, comentó.

El funcionario explicó en entrevista que la Secretaria de Hacienda pensó que podía estar temporalmente el dinero en el fondo y después se canalizaría al área correspondiente, lo cual es una situación que suele ocurrir con otras dependencias.

Para este año, Fonatur cuenta con poco más de 2,500 millones de pesos para dar mantenimiento a los Centros Integralmente Planeados (CIP´s), entre ellos Cancún, Huatulco y Los Cabos, aunque no dejará de seguir apoyando la elaboración de estudios para mejorar la oferta turística del país.

“El santuario de la luciérnagas, en Tlaxcala, la ruta camino real adentro, que involucra a Aguascalientes, Zacatecas o San Luis Potosí, un corredor turístico en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México y mejoras en la imagen urbana de Tampico, son algunos de los temas prioritarios, de la misma manera que estar atentos al desarrollo del nuevo acuario de Mazatlán”, agregó Miguel Alonso Reyes.

Un acuario de clase mundial

De acuerdo con el proyecto ejecutivo del nuevo acuario, se tiene contemplado que el 46% de su costo será absorbido por el gobierno federal, a través de transferencias como la de este año con Fonatur y por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el 44% por empresarios y el resto por el estado de Sinaloa, en los siguientes tres años.

Entre las instalaciones que se tomaron como referencia para su creación están: The New England Aquarium, Florida Aquarium y Virginia Aquarium and Marine Science Center.

Los 200 millones de pesos que obtuvo el proyecto son los primeros que otorga el gobierno federal, aunque el modelo de financiamiento puede variar.

El nuevo acuario tendrá una extensión de 12,384 m2 y forma parte de un proyecto llamado Parque Central, con una amplia zona comercial, que implicará inversiones mayores y será desarrollado, principalmente, por el sector privado.

Además de un cuidado “extremo” del entorno natural y el desarrollo de espacios para la investigación del mundo marino, “la nueva atracción turística deberá incluir exhibiciones educativas y experiencias interactivas que se puedan cambiarlas varias veces al año, porque eso resulta esencial para atraer nuevos visitantes y hacer que los que ya conocieron las instalaciones vuelvan a visitarlas a futuro”.