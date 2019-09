Luisa Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que la dependencia trabaja en el Proyecto Mes 13 que dará continuidad al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro una vez que los becarios cumplan el año de capacitación.

En entrevista, posterior a la entrega de Reconocimientos a los Centros de Trabajo Certificados en la Norma Mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación; la secretaria explicó que se analizarán los intereses y posibilidades de cada becario que van desde continuar estudios, buscar un empleo o la integración de los mismos a las empresas en la cual fueron capacitados.

“Estamos trabajando en el Proyecto Mes 13, vamos viendo qué están pensando los aprendices sobre el mes 13, una vez que concluya el programa. Por ejemplo, algunos de ellos quieren reincorporarse a sus estudios y terminar su bachillerato; otros piensan crear un negocio, hay quienes quieren quedarse en la empresa en donde se capacitaron y hay quienes buscan tocar puertas en otra empresa”.

No obstante a la decisión que tomen, todos se llevarán un certificado que les permita demostrar que tuvieron un año de capacitación, “este proyecto se está desenvolviendo muy bien, y estamos colaborando con muchas instituciones para que salga de la mejor manera”. Alcalde Luján explicó que la dependencia tiene previsto que el próximo año continúe con la beca a nuevos jóvenes y recordó que se hará una pausa al llegar a los 2 millones 300,000; pero en caso de ser necesario se mantendría el programa apoyando a otros jóvenes.

Cabe señalar que actualmente la dependencia realiza un balance del programa en el que se llevan a cabo supervisiones, así como la información respecto a cuántos jóvenes dejaron el programa debido a que fueron contratados, incluso antes de cumplir el año, por la empresa en la que recibían capacitación.

La cifra con la que cerró la STPS, hasta el mes de septiembre, la participación de los centros de trabajo suma a 156,000 empresas.

“Sabemos y conocemos de varias empresas que están contratando a los jóvenes aún cuando no concluyeron el año, porque este programa también ha sido eso, un semillero de talento las empresas identifican a muy buenos perfiles, entonces obviamente los contratan y ya tenemos muchos casos de esto. Ha sido inédita esta alianza con el sector privado, porque tener más de 156,000 centros de trabajo participando no existe en el mundo”, detalló la funcionaria.

Admitió que el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido esa puerta de entrada para los jóvenes de 18 a 29 años que no estaban estudiando ni trabajando “porque no quieren, sino porque no hay alternativas y eso sucede no sólo para quienes no concluyeron sus estudios, sino con jóvenes que tienen títulos universitarios que salen tocan puertas y no consiguen trabajo”.

Destacó que era una deuda que se tenía con este sector de la población, “a pocos meses ha dado resultados, nos conviene como país dar impulso a esta generación para que se integre al mercado laboral”.