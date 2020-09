La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que, como parte de la política laboral en el segundo año de gobierno, se dio un nuevo enfoque a las inspecciones laborales y se realizaron 26,844; de las cuales se iniciaron 1,200 sanciones a subcontratistas ilegales.

La dependencia detalló, en el Segundo Informe de Gobierno, que se privilegiaron temas estratégicos como la protección al salario y subregistro en la seguridad social, así como el combate a la subcontratación ilegal, y entre septiembre de 2019 a junio de 2020 se visitaron 23,909 centros de trabajo, con lo que se benefició a 2 millones 400,024 trabajadores.

Asimismo, se integró un mecanismo interdisciplinario de cooperación con otras dependencias, con el objetivo de combatir la subcontratación ilegal. “Para ello se realizaron 4,709 inspecciones en esta materia, así como siete operativos especiales a empresas identificadas con esquemas de subcontratación abusiva, entre las cuales se pudo identificar a 1,200 centros de trabajo que no pudieron acreditar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, por lo que se inició el procedimiento administrativo de sanción”.

Cabe señalar que la dependencia no detalla si se registraron en todos los casos sanciones; no obstante, destaca que “estas inspecciones se realizaron con nuevos enfoques, estrategias e instrumentos que permitieron aumentar su eficacia, lo que abona a la dignificación del trabajo, con perspectiva de género, inclusión y no discriminación”.

Por pandemia, 5,000 inspecciones

A partir de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, en abril y mayo de 2020 la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde Luján, realizó 5,176 inspecciones como parte del Operativo de Inspección Covid-19 en materia del nuevo esquema de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a la vigilancia del cumplimiento por parte de las empresas y centros de trabajo, de las medidas emitidas por la Secretaría de Salud; asimismo, durante junio se realizaron 2,415 inspecciones para vigilar el correcto inicio de la nueva normalidad.