S&P 500: El fin del año trae el fin de la "Fase 1" de la política monetaria de la Reserva Federal y el 2023 marca el inicio de la "Fase 2": una investigación de IQ Option

El fin de año se avecina y el último evento de las tasas de interés de la Reserva Federal parece haber dado forma a la dirección de los mercados de cara al fin del año de 2022 y principios del 2023. La Fed elevó las tasas de interés en el esperado 0.50%, pero indicó que el ajuste a la política monetaria continuará hasta bien entrado 2023, donde la Fed espera aumentar las tasas a un ritmo más lento y con aumentos más pequeños. Los mercados esperaban una política monetaria menos restrictiva en el futuro, ya que la inflación general ya había mostrado signos de enfriamiento, pero las expectativas de relajación se desvanecieron después de que la Fed dejó en claro que el final del 2022 no marcaba el final de su política monetaria estricta, sino más bien el final de la "fase 1". Al ingresar a la "fase 2", la Reserva Federal mencionó que, para fines de 2023, probablemente aumentará la tasa clave en un 0.75% acumulativo adicional, lo que significa que la tasa terminal ahora superará las expectativas anteriores en un 5%.

Históricamente, el 2022 o la "fase 1" de la política monetaria restrictiva de la Fed, vio saltar la tasa clave en un total de 4.5%. Este aumento total sin precedentes representa el mayor aumento en un año en más de dos décadas. Entrando el 2023, o la “fase 2”, se esperan aumentos de tasas más lentos y pequeños dentro de un entorno de política monetaria ajustado y restrictivo. Eso es lo que parece ser el factor crítico que dará forma a los mercados que se dirigen hacia el final del año 2022 y hacia el comienzo de 2023. Una extensión de las condiciones estrictas de la política monetaria, menos liquidez, tasas de interés más altas y la incertidumbre sobre cuándo la Fed podría eventualmente revertir el rumbo después de que finalice 2023 también.

Desempeño S&P 500

El índice, ampliamente seguido, estaba en una fuerte corrección alcista antes del último evento de la Fed en diciembre debido a las expectativas de que la Fed podría desacelerar y relajar la política monetaria ya que la inflación ya había alcanzado su punto máximo y comenzó a enfriarse. Poco después del evento, el índice cayó en la dirección de la tendencia bajista más grande que comenzó en diciembre de 2021, lo que lo envió a una caída de 23.5% desde sus máximos históricos y oficialmente al modo de mercado bajista después de superar el umbral del 20%. En general, el S&P 500 ahora se dirige a fines de 2022 con un rendimiento anual hasta la fecha cercano al -20%, como se puede ver en la siguiente captura de pantalla, obtenida de la plataforma de trading de IQ Option.

S&P 500 en tendencia bajista, imagen obtenida de la plataforma de trading IQ Option

¿Qué sigue?

En el futuro, con respecto al rendimiento del S&P 500, mucho dependerá del estado de la economía de Estados Unidos en 2023, que aún muestra signos de resiliencia, a pesar de un año de inflación superior a lo normal y aumentos récord de las tasas de interés de la Reserva Federal. El dólar estadounidense cobró un tremendo impulso en 2022 debido a una serie de factores, como los riesgos geopolíticos y la política de la Reserva Federal, que lo convirtieron en un activo refugio seguro y un destino atractivo para los inversores. Sin embargo, esta fortaleza amenazó las ganancias de empresas del S&P 500 como Apple, Tesla, Amazon, etc. Y en un momento en que los costos de endeudamiento y los costos en general comenzaron a aumentar debido a la inflación y la lucha contra la inflación por parte de la Reserva Federal, muchas empresas de tecnología recurrieron a la reducción provisional de las nóminas para proteger las ganancias del aumento de los costos y el crecimiento más lento de los ingresos.

A pesar de todo esto, y del uso de advertencias de "recesión" por parte de muchos economistas y analistas, el dólar estadounidense comenzó a debilitarse cayendo hasta un 9.18% frente a todas las monedas principales durante los últimos 3 meses de 2022, mientras que la mayoría de los funcionarios ahora esperan que las tasas de interés aumenten, y alcancen entre 5.1% y 5.25% en 2023 y el crecimiento del PIB alcance 0.50% para 2023. Mientras tanto, el empleo de “mano de obra” sigue siendo sólido y uno de los puntos más brillantes de la economía de norteamericana. Un empleo sólido podría respaldar el consumo en 2023, lo que podría respaldar la rentabilidad de las acciones, aunque de una manera más modesta debido a una inflación superior a la normal y a los altos costos de endeudamiento. La inflación ha mostrado gradualmente signos de desaceleración a medida que los precios del petróleo cayeron hasta un 44% desde los máximos históricos en 2022. Una gran parte de la inflación mundial se ha atribuido a los altos costos de la energía y el riesgo geopolítico solo ha empeorado el problema. Por lo tanto, mucho dependerá del estado general de la economía, la fortaleza del dólar, las acciones y expectativas de la Reserva Federal y el estado de los riesgos geopolíticos.

Existe una estadística en el mercado de valores sobre el efecto enero que establece que, en promedio, si enero es un mes positivo para las acciones, entonces la probabilidad de que todo el año sea positivo para las acciones aumenta. El tiempo nos dirá.

- Escrito por Luis Hernández, analista de mercados de IQ Option.