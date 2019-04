La titular de la secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, confirmó que se realiza una investigación en contra de una de las tres distribuidoras farmacéuticas que esta semana fueron “vetadas” por el gobierno federal para participar en licitaciones, debido a que tuvieron una alta concentración en las compras públicas del sexenio pasado.

La funcionaria de la dependencia anticorrupción informó que se realizan todos los procedimientos conducentes para iniciar una investigación de oficio en contra de las empresas Grupo Fármacos Especializados, SA de CV, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA de CV Y Maypo.

Entrevistada posterior a la reunión que sostuvo con integrantes del Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Eréndira Sandoval expresó: “hay una queja en contra de al menos una de ellas (de las proveedoras farmacéuticas) y las otras vamos a ver en qué condiciones se dan, para ver si se abren las investigaciones de oficio, pero estamos trabajando”.

Al ser cuestionada sobre el nombre de la compañía, la secretaria de la Función Pública contestó que no puede dar detalles, pero aseguró que es un trabajo “pulcro”.

Destacó que el presidente tiene la facultad del veto ante cualquier queja, y es que se argumenta que las tres empresas acapararon las ventas a gobierno durante el sexenio de Enrique Peña, en donde vendieron 62.4% de las medicinas y materiales, con un valor de 34,280 millones de pesos para el IMSS y el ISSSTE, por lo que se procedió a que no podrán participar en nuevas licitaciones hasta aclarar si hubo actos de influyentismo o corrupción.

La zar anticorrupción comentó que “hay posibilidad de abrir (una investigación) de oficio y hay también el señalamiento de la máxima autoridad del gobierno (el presidente López Obrador), más una investigación que surge de los Órganos Internos de Control, de donde emergen las investigaciones de forma directa”. Pero, agregó, estamos impedidos por el debido proceso a dar más información.

Compras rápidas, un riesgo

En entrevista por separado, Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra, se pronunció porque haya un procedimiento apegado a derecho para que se protejan los derechos tanto del gobierno como de los particulares involucrados.

No obstante, alertó que el gobierno busca comprar dispositivos médicos y material de curación a través de la Organización Panamericana de la Salud a países con los que no tenemos acuerdos comerciales, que incluso no tienen permisos que se requieren.

“Se pretende hacer fast track, eso sí es algo irregular, tenemos que defender a la industria nacional porque este sector era estratégico y veíamos que se puede exportar, y tenemos una balanza superavitaria”, añadió.

“Creemos en una SFP que funcione como el abogado de defensa de los mexicanos y la industria nacional en actos de corrupción y para irregularidades. Nos interesa que las compras se hagan con pulcritud”, acotó.

[email protected]