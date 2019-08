El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este miércoles a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que entregue a un particular los estudios de costo-beneficio, impacto ambiental y contratos, en general, relacionados con la construcción del Tren Maya en el sureste del país y del aeropuerto de Santa Lucía.

El pleno del órgano garante de transparencia y protección de datos personales aprobó el proyecto presentado por la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena que revoca una respuesta otorgada con anterioridad por la SCT a un ciudadano en la que niega tener documentación al respecto sobre los proyectos emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comisionada Ibarra Cadena relató que un particular solicitó los estudios y contratos de ambos proyectos, no obstante, la SCT proporcionó el oficio de respuesta a otra solicitud generada en el mismo sentido ante lo cual el particular, inconforme, solicitó la intervención del INAI.

“La revisión a los vínculos proporcionados por la SCT permitió localizar información relacionada con los proyectos mencionados: sin embargo, los documentos solicitados por el particular no están ahí.

“Además consideramos que no es posible validar la búsqueda en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (de la SCT), puesto que no manifestó si la información solicitada existía en sus archivos, sino que únicamente se limitó a proporcionar el vínculo al portal del proyecto Tren Maya que no contiene lo requerido, así como a señalar la entidad encargada del desarrollo del mismo”, apuntó la comisionada del INAI.

Aunado a ello Ibarra Cadena indicó que se encontraron diversos comunicados emitidos por la SCT en los que se hace referencia a ambos proyectos.

