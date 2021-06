Derivado de que este año las emisiones de carbono podrían registrar su segundo mayor aumento de la historia, el CEO de SAP (empresa de software y tecnología), Christian Klein, anunció que desarrollarán una herramienta que permita medir la sostenibilidad de las empresas y creará una red de compañías inteligentes, la cual será puesta a disposición del Foro Económico Mundial (WEF) para reducir la contaminación.

“Esta es la década en la que debemos actuar, es la hora incorporar la sostenibilidad estándar de la división empresarial, al igual que la productividad y el crecimiento. Pero no se puede actuar sobre lo que no se puede medir. SAP proporcionará métricas de sostenibilidad del WEF con la intención de ayudar a establecer un estándar global”, anunció en su conferencia mundial SAPPHIRE NOW.

Durante su ponencia magistral vía digital sobre “La empresa en la era de las redes”, el CEO de SAP dijo que trabajará en crear una nueva red que impulse a las compañías que hacen negocios juntas a modernizar y digitalizar sus procesos de negocio para convertirse en empresas inteligentes.

Advirtió que tras la pandemia del Covid-19, la forma en que consumimos en el mundo “no volverá a ser la misma que en el pasado”, ya que la crisis sanitaria nos obligó a pensar en nuevos retos como es el cambio climático, las tensiones geopolíticas y las injusticias.

Anunció que se hará el seguimiento de la huella de carbono y se pondrá a disposición para que las empresas lleguen a un balance cero. “Hay muchas oportunidades, podemos reinventar el funcionamiento de las industrias conectando las empresas inteligentes en redes empresariales del sector, incluso reinventar cómo funciona el mundo para que la rentabilidad sea sostenible y la sostenibilidad rentable”, refirió Christian Klein.

