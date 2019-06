El director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Gerardo Ferrando Bravo, afirmó que el ingeniero José María Riobóo asiste a algunas reuniones relacionadas con el aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que se modificó el anteproyecto que elaboró al respecto.

Ferrando Bravo dijo que es un asesor muy apreciado por Andrés Manuel López Obrador, y su opinión es muy importante..

"Él, en este momento... está... digamos apoyando en otros proyectos, pero no me toca a mí decirlo", comentó.

Luego de participar en un foro de la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se le preguntó si Riobóo se había equivocado porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó este año el plan presentado al Presidente desde el 2015.

La modificación se hizo para evitar complicaciones por la ubicación del Cerro de Paula.

"Es normal, en un proyecto de esta magnitud siempre hay ajustes", respondió.

Además, se trató de un proyecto que no estaba detallado a profundidad porque no sabían si se iba a realizar o no.

Tomó la Sedena el proyecto y lo cambió (se le mencionó)

Se profundizó, analizó y hay ajustes.

Ante empresarios de la construcción, el titular del GACM reiteró que el aeropuerto de Santa Lucía es una obra que va adelante y que se cumplirá con todos los requerimientos legales.