El presidente argentino, Mauricio Macri, y su par francés, Emmanuel Macron, se reunieron el viernes pasado para discutir las negociaciones que se siguen para un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE); sin embargo, en la reunión no hubo avances significativos.

Aun así, los funcionarios argentinos evaluaron como “extremadamente positiva la cita” por haber logrado que Francia, al que muchos veían ajeno al acuerdo, manifestara en voz de su mandatario la intención de avanzar en el acuerdo. Macron dijo haber expresado “claramente” a Macri sus preocupaciones con relación al acuerdo entre la UE y Mercosur —la negociación que ya se arrastra por casi dos décadas—. El encuentro tuvo lugar en París.

Entre los principales obstáculos del acuerdo destaca la resistencia europea a ampliar las cuotas de importación de carne bovina de América del Sur.

“Está claro que (el acuerdo) será un reto, sobre todo para el sector bovino, porque permitirá la entrada de volúmenes de carne sudamericana en los países europeos sin aranceles aduaneros”, afirmó el presidente francés.

El jueves pasado, Macron garantizó a los ganaderos de su país que indicaría a Macri los límites que Francia no quiere superar en esa negociación —los empresarios y sindicatos franceses presionan para que la carne, especialmente la bovina, no sea incluida en el acuerdo—. “Creo que es deseable y técnicamente posible encontrar una vía que permita responder a los objetivos del Mercosur, y en particular de Argentina, y a los objetivos de la UE, y en particular de Francia”, dijo Macron.

Mañana martes habrá un encuentro de ministros del Mercosur y la UE en Bruselas, con la intención de destrabar las negociaciones y fijar un calendario para que los técnicos adapten las decisiones políticas a los detalles del tratado.

MACRI ASPIRA LLEGAR A UN ACUERDO

Por su parte, Macri dijo este sábado en una entrevista con AFP en París que “aspira” a que la UE y el Mercosur lleguen a un acuerdo esta semana en Bruselas.

Es “una semana clave”, aseguró el mandatario, que la víspera habló sobre este demorado tratado con el presidente francés.

Los dos bloques intercambiaron ofertas y 90% del comercio bilateral quedaría liberado, pero la carne bovina y el etanol son los dos puntos críticos. “Me voy (de Francia) con buenas noticias”, aseguró, haciendo hincapié en las declaraciones de Macron. Este tratado comercial “es una enorme oportunidad” tanto para la UE como para el Mercosur”, estimó Macri, quien llamó a “no desperdiciarla”.

Puntualizó que “unas cuotas (de carne) no pueden limitar un acuerdo que es muchísimo más amplio”.

Estimó además que la oferta actual de la UE, que en octubre propuso una cuota anual de 70,000 toneladas de carne bovina, “no es alta”.

“Es mucho lo que se puede ganar en términos de futuro”, concluyó el mandatario. (Con información de El Cronista y AFP)