El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, reconoció como una posibilidad que el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se extienda después de las elecciones del 1 de julio. Sin embargo, precisó que esa posibilidad sólo sería en caso de no haber acuerdo en la sustancia y por consenso de los tres países.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, luego de participar en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el secretario de Economía aclaró que ninguno de los tres países (Estados Unidos, México y Canadá) puede diferir por sí mismo su responsabilidad de continuar (hasta concluir) la modernización del Tratado.

Sin embargo, refirió que es una posibilidad que, en caso de no haber acuerdo en la sustancia de la modernización, la negociación se prolongue más allá del 1 de julio.

“La negociación comercial es una responsabilidad que nadie puede diferir, si sus tiempos no son los elementos que nos están definiendo cuándo vamos a determinar si estamos listos o no. La sustancia es la que va a determinar, y lo que sí no puede ser una respuesta —porque sería irresponsable— es sentarnos o negarnos a estar interactuando en esta negociación”, precisó.

“Si la solución se llegara a diferir por circunstancias, no se descarta que sea después de la elección cuando sigamos con nuestra negociación, pero no es opción para ninguna de las partes sentarse a diferir la responsabilidad de modernizar este acuerdo”, aseveró.

Cuestionado específicamente por la petición que ha hecho el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para que se difiera la renegociación del tratado después de las elecciones para que sea él quien encabece los diálogos, el secretario de Economía dijo: “esto no es una decisión de ningún país en lo individual, es una definición de tres socios en un acuerdo comercial, y lo único que no puede hacer ninguno de los tres socios es irresponsablemente negarse a ser parte de esta negociación”, comentó.

El secretario Ildefonso Guajardo afirmó que el equipo negociador ya se prepara para la siguiente ronda de negociaciones, principalmente en “los temas de gran complejidad en la cláusula de terminación que propusieron norteamericanos, los temas de reglas de origen, la resolución de disputa, sobre resolución de controversias en los capítulos de inversión, de disputas comerciales y entre Estados que es el Capítulo 20. hay varios temas en los que tenemos que empezar a proponer soluciones que nos permitan llegar a acuerdos que sean buenos para todos”, comentó.

Finalmente, dijo que el no haber mencionado al TLC en su mensaje del martes, “crea mejores condiciones. No es una solución a la complejidad de los temas que tenemos, pero al menos manda, a partir de este mensaje, que hay un poco de mayor cautela a la hora de hacer referencias públicas al entorno internacional estadounidense”.

suavizó su discurso, opina el cce

Trump no se saldrá del TLCAN, considera Justin Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que cree que el presidente Donald Trump no retirará a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó este miércoles la cadena Canadian Broadcasting Corp (CBC).

“Es obvio que sería malo si lo cancelamos, por eso no creo que el presidente (Trump) vaya a cancelarlo”, dijo Trudeau.

Este año habrá elecciones en las provincias de Ontario, en junio, y Quebec, en octubre, las más importantes económicamente de Canadá, entre otros procesos electorales municipales y provinciales de ese país.

Trudeau también dijo que su Canadá tiene varios planes de contingencia en caso de que Estados Unidos anuncie su salida del TLCAN, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994, estableciendo un área de libre comercio como parte de un acuerdo económico y comercial integral entre Estados Unidos, Canadá y México.

Este martes, Trump no hizo ningún cuestionamiento explícito al TLCAN en su Discurso del Estado de la Unión. “Estados Unidos finalmente ha pasado la página en décadas de acuerdos comerciales injustos que sacrificaron nuestra prosperidad y a nuestras empresas, nuestros trabajos y la riqueza de nuestra nación”, afirmó, en forma generalizada.

El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Moisés Kalach, comentó que el discurso de Trump ante la Cámara de Representantes fue consistente e incluso “un poco conciliador” en el tema de los tratados comerciales. (Con información de Roberto Morales)