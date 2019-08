La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está investigando si las adquisiciones de Facebook Inc apuntan a comprar a potenciales rivales antes de que se conviertan en una amenaza para la compañía, reportó este jueves el diario Wall Street Journal citando a personas con conocimiento del tema.

La mayor red social del mundo ha comprado cerca de 90 compañías desde 2003, según datos de S&P Global. Entre ellas figuran el servicio de mensajería WhatsApp y la aplicación para compartir imágenes Instagram, que desde entonces se han convertido en gigantes de las redes sociales por mérito propio.

Facebook dijo la semana pasada que la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) abrió en junio una investigación antimonopolios para examinar las áreas de "redes sociales y servicios de medios sociales, publicidad digital y/o aplicaciones móviles o en línea".

Tanto la FTC como Facebook, cuyas acciones cayeron un 0,77% durante la sesión regular, declinaron hacer comentarios sobre el reporte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 23 de julio que abriría una detallada revisión a las grandes firmas tecnológicas para examinar su utilizan prácticas anticompetitivas, una clara señal de que el gobierno del presidente Donald Trump está aumentando su fiscalización a la industria.

En junio, Reuters reportó que la FTC y el Departamento de Justicia, que están a cargo del cumplimiento de las leyes antimonopolios en el país, se han dividido la supervisión de los cuatro gigantes tecnológicos.

La FTC fiscaliza a Amazon.com Inc y Facebook, mientras que Apple Inc y Google de Alphabet Inc son examinados por el Departamento de Justicia.

La compañía ha dependido cada vez más de las adquisiciones para impulsar su crecimiento en los últimos años, en momentos en que el número de usuarios que se conecta a su aplicación principal se ha estabilizado en los mercados más lucrativos. Según sus cifras recientes, más de 2,700 millones de personas usan la familia de aplicaciones de Facebook cada mes.