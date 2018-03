El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reviró a Televisa y América Móvil y aseguró que sí consideró las condiciones actuales del mercado y su revolución, por ello decidió adecuar e incorporar medidas asimétricas.

María Elena Estavillo, comisionada del IFT dijo que "sí se consideraron condiciones de mercado, y aunque ha habido evolución, no se ha avanzado al ritmo más adecuado".

Por su parte, Gabriel Contreras, presidente del regulador aseguró que con la resolución y medidas de preponderancia "no pretendemos que los preponderantes ofrezcan sus servicios gratuitamente, si no que su tamaños e insultos no sean un obstáculo para competir".

NOTICIA: IFT endurece medidas a Televisa

La revisión de las nuevas medidas será también bienal, a partir de la reciente resolución, por lo que será en 2019.

"Estas medidas son las necesarias y las idóneas", dijo Contreras.

NOTICIA: AMX tiene 65 días para proponer plan de separación parte de Telmex: IFT

En conferencia de prensa, el funcionario comentó que "la mayoría de los indicadores son positivos, pero hay medidas con menor impacto".

Televisa cuestionó las nuevas medidas de preponderancia que resolvió el IFT en un entorno de "feroz competencia".

NOTICIA: IFT no consideró condiciones de mercado: Televisa

Por su parte, América Móvil consideró que la resolución del IFT no está basada en una evaluación integral en términos de competencia, ni considera los profundos cambios ocurridos en el sector de las telecomunicaciones a tres años de la imposición de medidas asimétricas y la competencia efectiva existente tanto en servicios fijos como móviles.

abr