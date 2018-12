La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública tendrán que revisar y tomar todas las acciones correspondientes a las decisiones no acertadas en términos económicos que afectaron al país y a las empresas del Estado en los últimos años, particularmente respecto a las refinerías del país que operan a 40% de su capacidad, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

En entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, en Grupo Fórmula, aseguró luego de presentar el Plan Nacional de Refinación en Dos Bocas, Tabasco, que para llegar a la situación crítica que se vive Hoy, en que el país importa 70% del consumo de gasolinas, hubo negligencia, corrupción, incapacidad y negocios para privilegiar las importaciones a favor de pocos allegados al poder.

Según la titular de Energía, la reforma energética fue “hecha a modo” para beneficio de algunos y, como en su momento lo señalaron, las cosas se hicieron mal, por lo que habrá de cambiar el rumbo.

En el caso particular del sistema nacional de refinación, aseguró que a la tecnología de destilación no se le dio mantenimiento, los almacenes están prácticamente vacíos, sin los refaccionamientos necesarios. Por ejemplo, en el centro de la refinería de Tula, Hidalgo, hay una planta de hidrógeno que era de Pemex y se abastecía para el propio proceso.

Hoy la planta está cercada porque se vendió y ya no es propiedad de la estatal, por lo que ahora Pemex Tula tiene que comprarle el hidrógeno a esta firma que compró la planta. Como en este momento no se está necesitando el hidrógeno porque una planta que lo necesita no está trabajando, se le tienen que fijar penalidades a esta empresa. Los ingresos obtenidos fueron para comprar la coquizadora que tampoco se ha terminado.

En todas las refinerías, hay este tipo de historias, pero las refinerías no son obsoletas. En Estados Unidos hay plantas que tienen la misma antigüedad que las de Pemex y están trabajando a 90% de su capacidad, detalló.

Nueva política energética

La nueva administración llega a cambiar la política energética, a tomar el control de las empresas del Estado, aseguró, pero respetando el andamiaje jurídico a los inversionistas del sector petrolero, así como a los comercializadores de gas, a los que se les incentiva a mejores prácticas comerciales.

“No se trata de cerrar el sector, sino de que haya competencia donde gane el consumidor con una supervisión del Estado. El Estado es el responsable de que en un país haya servicios básicos, combustibles y electricidad, y en la nueva política energética eso no se puede dejar en manos de un mercado abierto”, reiteró la titular de Energía.

Respecto a la continuidad de los contratos petroleros, aseguró que han revisado casi todos los 107 contratos adjudicados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y las subastas fueron muy transparentes, sin embargo, las decisiones sobre las áreas que se entregaron requieren cuestionamientos.

“Ya los entregaron, ya los subastaron, queremos que se pongan a trabajar, que empiecen a producir ahí, hay algunos contratos que son de producción compartida que tienen también una parte para el Estado, lo que queremos es que sigan adelante, podemos cuestionar por qué se entregaron algunas áreas, pero ya se entregaron y fue de acuerdo con la ley”, aseguró.

Sin embargo, también en Tabasco, aseguró a los medios que tanto las rondas 3.2 y 3.3, previstas para febrero próximo con contratos de licencia en 37 y nueve áreas terrestres convencionales y no convencionales, respectivamente, serán canceladas. Aseguró que los reguladores energéticos, la CNH y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantendrán su autonomía técnica y de gestión, pero, como señala el Artículo 28 constitucional, están al servicio del Ejecutivo, cuyo brazo es la Secretaría de Energía, por lo que trabajarán de manera coordinada.

Romero Oropeza alista mudanza de Pemex a Campeche

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, realizó este lunes su primera jornada de trabajo en sus oficinas en Ciudad del Carmen, Campeche, en cumplimiento a la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de trasladar, en un proceso gradual, la dirección general de la empresa a dicha localidad.

Romero Oropeza sostuvo una reunión con directivos de Pemex Exploración y Producción (PEP), así como de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS), donde dio seguimiento a la estrategia que, en materia energética, ha delineado el titular del Ejecutivo, principalmente en los temas relacionados con el nuevo esquema para potenciar la exploración y producción de hidrocarburos. En el encuentro, el director general transmitió un mensaje por videoconferencia a distintas instalaciones petroleras, en el que reconoció que Petróleos Mexicanos cuenta con personal técnico capacitado que será estratégico en el rescate de la empresa, para que siga siendo baluarte y pieza fundamental para las finanzas del país.

Antes, Octavio Romero realizó un recorrido por la Terminal Marítima de Pemex Puerto Isla del Carmen, así como por la Administración Portuaria Integral (API), donde tuvo la oportunidad de constatar personalmente el funcionamiento de estas instalaciones.

Durante su visita aprovechó para escuchar ideas, opiniones e intercambiar puntos de vista con trabajadores y colaboradores con el propósito de enriquecer los esfuerzos que de ahora en adelante hará Petróleos Mexicanos para relanzar su producción en beneficio del país, aseguró la estatal petrolera.