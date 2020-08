La confusión de normas e incertidumbre que ha generado la reapertura post Covid-19 tiene contra las cuerdas a la industria restaurantera en México, la cual ya reinventa modelos para sobrevivir en la era digital; sin embargo, también requieren de incentivos y apoyos gubernamentales, si es que se quiere frenar el desempleo, cierrede negocios y reactivar la economía interna.

Así lo advirtieron CEO de restaurantes como Grupo Presidente, Maison Kayser México y Ambrosía en el webinar Laboratorio de Soluciones: Recuperación de la Industria Restaurantera, organizado por El Economista, en colaboración con Alchemia.

“La crisis no es tema de chicos o grandes, sino de que se acabó el ingreso... Esta crisis les duele a todos. La única diferencia es la respuesta gubernamental”, que en este caso no ha actuado para apoyar a la economía como en otros países del mundo y mantiene una postura de que los apoyos serán a los empresarios, criticó German González, presidente y fundador de Maison Kayser México y vicepresidente de la Canirac.

Falta claridad en la comunicación que se difunde a diario de parte de las autoridades, sobre todo las locales, porque un día nos encontramos en semáforo rojo y al siguiente día se pasa a naranja y luego se cambian las fechas. “Hay una gran confusión, que a todas las empresas del país les crea incertidumbre y con eso difícil hacer planes”, afirmó Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía y Consejera del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

A pesar de que el 15% de los 600,000 restaurantes de todos los tamaños ha cerrado en México por falta de liquidez y la ausencia de comensales para sostener los negocios, el director de operaciones de Grupo Presidente, Julien Debarle, aseveró que la industria tiene una recuperación más rápida que la hotelera.

No obstante, “lo que necesitamos es una normatividad sencilla. Algo de apoyo del gobierno que sería el deducir los gastos restauranteros dentro de la política fiscal”.

Los empresarios pidieron el apoyo de los comensales para confiar en las medidas de protección de sanitización de los restauranteros y regresar a consumir a los lugares comerciales. También, dijeron, necesitamos el apoyo del gobierno para generar confianza.

Alejandra Ríos, consejera del CNET y CEO de ambrosía

Autoridades deben ser más empáticas con el sector restaurantero, opina el CNET

El cierre de los negocios durante 100 días llevó a que nos faltara liquidez, sufrimos y como empresa pequeña, Ambrosía no tuvo la suerte de las grandes para acceder a los créditos bancarios, lamentó Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía.

Al ser una empresa de food service (soluciones de alimentos y bebidas para empresas como aerolíneas y bancos, otros), desde marzo vimos una caída brutal en los ingresos, y ante la ausencia de ingresos, “nos hemos dedicado a reinventar el negocio y la industria con soluciones creativas para tocar base con nuestros consumidores”, comentó.

“Los proveedores nos han dado plazos de pagos y que no dejemos de comprar, aunque tengamos plazos amplios y ha sido positivo porque nos apalancamos de proveedores más que de bancos”, señaló Ríos.

La industria restaurantera es uno de los sectores económicos en México que genera un mayor número de empleos en el país, es “súper importante, sobre todo en un país de economía de servicios y lo que ha sido muy visible, es que muchas veces quien está dictando la normatividad, la regulación y determina la forma de trabajar no conoce la operación o lo que implica al 100% la industria, no han sido tan empáticos y han puestos normas que no van acordes con la realidad”. Uno de las restricciones que pusieron a la industria restaurantera fue eliminar la música de fondo durante la estancia de los comensales, “en ningún otro país lo pusieron como parte de la normatividad, bueno ayer 5 de agosto, ya lo liberaron...”, dijo la también representante del CNET.

Germán González, Vicepresidente de Canirac y presidente de Maison Kayser México

Protocolos de seguridad razonables para la industria, pide la Canirac

En esta pandemia que ha azotado a toda la cadena restaurantera, desde dueños, proveedores, y gobierno tenemos que cooperar para que la industria salga adelante, “cada uno tiene que pagar parte del golpe y cooperar porque si no, una sola parte no va soportarlo, debe tener efecto carambola” para hacer entender a los consumidores que existe certeza de que existen las medidas adecuadas para convivir, resaltó Germán González Bernal, presidente y fundador de Maison Kayser México.

El empresario que posee 40 puntos de ventas, principalmente en centros comerciales y lugares aledaños a oficinas, afirma que los efectos del Covid-19 y la ausencia de apoyos gubernamentales no es un tema de chicos o grandes negocios, sino de que se acabó el ingreso, y que es una crisis que “nos duele a todos”.

La industria restaurantera es un sector con “rostro de mujer”, porque 58% de los empleados son féminas, quienes han entendido que los hábitos de consumo se han modificado ante la era digital. El también Vicepresidente de la Canirac aplaude el apoyo de todos los participantes en la cadena restaurantera, quienes han entendido y están afectados, aunque el gran ausente es el gobierno federal.

El planteamiento del sector para reactivar operaciones es que haya unificación de normas entre las diferentes autoridades, que exista un protocolo razonable. “En el tema de emergencia sanitaria afecta mucho las decisiones que tome el gobierno, y que entiendan que no es en los restaurantes donde aparecen los contagios”.

Julien Debarle, director de operaciones de grupo presidente

Más que créditos, necesitamos incentivos fiscales: Grupo Presidente

A estas alturas de la crisis de la industria restaurantera, “ya no pedimos créditos sino que haya normas que incentiven a las ventas y que haya información clara para el consumidor”, demandó Julien Debarle, director de operaciones de Grupo Presidente, empresa hotelera y restaurantera que emplea a 2,600 trabajadores en 18 hoteles y 60 restaurantes en la República Mexicana.

Para el gremio restaurantero es de suma importancia que haya exención de impuestos, sobre todo la aplicación de la deducibilidad en el consumo en restaurantes, a fin de reactivar al sector de alimentos y bebidas. Ello, permitiría un apoyo a los empresarios para pagar los sueldos, como se implementa en otras naciones del mundo, en donde se ve de forma integral.

La deducibilidad de impuestos en restaurantes ha sido la insistencia histórica de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y que ahora se vuelve primordial para reactivar la actividad industrial generadora de empleos.

Al implementar estos incentivos, afirmó, se apoya directamente a la economía y sobre todo a las familias a que no bajen su nivel de ingresos, mientras que se permite que los restaurantes sigan vigentes con pagos de impuestos al erario público.

“Necesitamos el apoyo de los medios y del gobierno para decir que los establecimientos son seguros (para protección del Covid-19) y que nuestra industria necesita el apoyo de sus clientes”, refirió el empresario de Grupo Presidente.

