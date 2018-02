Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, de la mano de su industria automotriz y de manera individual, realizarán un análisis técnico y profundo de la nueva metodología para recalcular las reglas de origen de los vehículos modernos (autónomos y eléctricos) como se planteó en Montreal.

Aunque “no tenemos propuesta ni estamos por flexibilizar las reglas de origen del sector automotriz”, sostuvo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, “estamos abiertos a revisar ideas metodológicas del gobierno canadiense”, como lo planteó en el caso de autos autónomos y eléctricos. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo ante senadores que el planteamiento de los canadienses “merece un análisis más profundo para tratar de rescatar de ella todo aquello que sea técnicamente valioso y empezar a analizar”.

“Seamos totalmente honestos, la industria mexicana de propiedad y desarrollo tecnológico está en las autopartes. La industria automotriz es mexicana, porque emplea mexicanos e invierte en México, pero sus patentes y precedencia son tres grandes norteamericanas, tres japonesas. todas tienen sus sedes corporativas; sin embargo, les hemos expresado que las defenderemos como si fueran nuestras, porque darán empleo a mexicanos, pero tienen que también ser conscientes de que tenemos que dar un paso importante para reconceptualizar el automóvil en la modernidad”, consignó Guajardo.

El secretario de Economía sostuvo que México está abierto a considerar cambios en las normas de origen para vehículos, uno de los temas más polémicos que enfrentan los negociadores para modernizar el TLCAN.

En entrevista por separado, el representante de la industria armadora de vehículos mexicana refirió: “Las ideas canadienses dan al corazón del tema porque la forma que calcula 62.5% no tiene nada que ver con la forma en la que Canadá lo está proponiendo. No, eso no es contrapropuesta, no es tema de incrementar o no el origen respecto al nivel actual, sino calcular la manera distinta del origen de los vehículos, por eso lo vamos a analizar con cuidado”.

El acuerdo de la industria automotriz de Norteamérica es no mover la regla de origen automotriz, que es de 62.5%, y reiterar que no existen motivos para elevarlo a 85% porque con este contenido el sector es competitivo.