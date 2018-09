Las acciones de los proveedores de Apple Inc. caían en toda Asia este lunes después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tuiteara que el gigante tecnológico debería fabricar sus productos en Estados Unidos si quería evitar los aranceles a las importaciones chinas.

Las declaraciones de Trump se producían después de que Apple dijera el viernes a altos cargos comerciales de Estados Unidos que los aranceles propuestos por Washington en una intensificada guerra comercial con China afectarían a los precios de una “amplia gama” de artículos de Apple, incluido el Apple Watch. No mencionó el iPhone.

Las acciones de los proveedores con sede en China Luxshare Precision, Shenzhen Sunway Communication y Suzhou Dongshan Precision Manufacturing caían todas hasta 10 por ciento. Lens Technology, Universal Scientific Industrial Shanghai y Suzhou Anjie Technology bajaban entre 6 y 8 por ciento.

En Taiwan, el fabricante de lentes de cámara Largan Precision Co Ltd cedía casi 8%, Foxconn, oficialmente conocido como Hon Hai Precision Industry Co, descendía 3.4%, mientras que Pegatron Corp. bajaba casi 4 por ciento. La compañía con sede en Taiwán ASE Technology Holding Co Ltd, que tiene a Apple como uno de sus mejores clientes, cedía un 2.9 por ciento.

Chien Bor-yi, analista de Cathay Futures Consultant con sede en Taipei, dijo que la cadena de suministro de componentes de Apple sufriría un gran impacto si Estados Unidos elevaba sus gravámenes sobre los productos importados de China.

“La gente se preocupa por el mercado bursátil. No es un mercado de vendedores, pero tampoco un mercado de compradores. Nadie conoce la profundidad del pozo”, dijo.

El sector tecnológico es uno de los que podría sufrir mayores pérdidas en la lista de aranceles de 200,000 millones de dólares propuesta por Washington sobre las importaciones chinas, puesto que los gravámenes encarecerían los componentes de los ordenadores importados.

Trump advirtió el viernes de que estaba preparado para imponer aranceles a prácticamente todas las importaciones chinas, amenazando con gravar bienes por valor de 267,000 millones de dólares.