El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones que se trabaja con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene un avance de 90 por ciento.

El funcionario afirmó que, “con mucha discreción”, se mantiene el trabajo con los empresarios, que desde principios de año le habían presentado una propuesta (de reforma) a las pensiones.

Durante una reunión virtual con los integrantes de la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), el secretario de Hacienda destacó los avances entre empresarios y gobierno para reformar el sistema de retiro que dará a los trabajadores una pensión no mayor a 30% de su último salario.

“Hemos venido trabajando de manera muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial. Se ha venido haciendo una propuesta extraordinariamente constructiva para tratar de atender uno de los problemas más serios que hay”.

Herrera mencionó que, aun cuando ha habido propuestas de legisladores (Morena) que han generado mucho ruido, porque no necesariamente entendían la lógica de las administradoras de fondos para el retiro (afores). “Estamos muy cerca de hacer algún anuncio. No quiero adelantarme (...) porque si me adelanto y no funciona, sería terrible”.

En febrero pasado, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) informó que se trabajaba una propuesta sobre el esquema de fortalecer las pensiones, que pretendía elevar las aportaciones de los trabajadores en las cuentas individuales de las afores, de manera gradual.

Reforma debe ser integral

Expertos consideraon que la reforma que se haga en el sistema de pensiones no debe considerar únicamente a las afores, también se debe evaluar la sostenibilidad de los regímenes de beneficio definido que todavía existe en las universidades públicas y estados; así como una pensión universal y el ahorro voluntario.

“El solo enfocarlo a las afores no elimina el problema que representa el gasto de las pensiones. Sí se debe fortalecer a las afores, pero la reforma debe ser integral”, dijo Alejandra Macías del Centro de Investigación Económica Presupuestaria.

Destacó la necesidad de que se consideren los cuatro pilares de los sistemas de pensiones. El primero es el pilar cero, el cual se enfoca en la pensión no contributiva y garantiza una pensión mínima a los adultos mayores para evitar que vivan en la pobreza. Se financia con recursos públicos como el programa de Bienestar para Adultos Mayores.

“La pensión no contributiva debe ser un pilar fuerte, dado el nivel de informalidad que tenemos en el mercado laboral”, comentó Macías.

El pilar uno, es denominado como pensión de beneficio definido o de reparto. Las aportaciones de los trabajadores se depositan en una bolsa común de donde se toman los recursos para pagar las pensiones corrientes. Este pilar es afectado por los cambios demográficos y representa una presión para las finanzas públicas. “Nadie se quiere meter en esta discusión, pero es un problema que está afectando ahora y si no se hace nada, las siguientes generaciones tendrán que seguir pagando estas pensiones, aunque las suyas sean muy bajas”.

El pilar dos de los sistemas de pensiones es la pensión de contribución definida o pensión de cuentas individuales (afores). Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey explicó que, con este esquema, cada individuo es dueño y responsable del ahorro que genere para su pensión.

Recordó que desde 1997, cuando se hizo la reforma al sistema de pensiones, se advirtió que las aportaciones de los trabajadores son muy bajas. Del 6.5%, los trabajadores aportan 1.125%; la empresa 5.15% y el gobierno 0.225 por ciento.

Ahorro voluntario, detonador

El pilar tres, se define como ahorro voluntario, donde los trabajadores a través de diferentes esquemas e incentivos pueden hacer aportaciones voluntarias para aumentar el ahorro pensionario, expuso Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana.

“Necesitamos incluir esquemas de ahorro voluntario flexibles y accesibles para los trabajadores, ya sea a través de incentivos fiscales o planes que pueda ofrecer la empresa o el gobierno”.

Para Macías las pensiones deben tener un tope de 70% de su último salario.

“Ya no se deben prometer pensiones de 100%, eso no es sostenible al menos que aportes toda tu vida una buena cantidad, lo cual no es posible para todos. Me queda claro que los salarios son bajos, pero se pueden hacer mejoras en las aportaciones”.

