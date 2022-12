Profeco vigilará segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca; Ticketmaster se disculpa por boletos clonados

Ante los problemas que enfrentaron los asistentes a la primera fecha del 'Bad Bunny Worlds Hottest Tour Stadiums 2022' en la CDMX, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un equipo de defensores de la confianza en accesos al Estadio Azteca, este sábado para la segunda fecha, para conciliar en los casos que se requieran



El viernes, a través de redes sociales, diversas personas con boleto en mano denunciaron que el acceso les fue negado debido a que el boleto con el que contaban había sido clonado, de acuerdo con el sistema de Ticketmaster. Lo que provocó aglomeraciones y confusión en las entradas al estadio, en consecuencia, estas fueron cerradas, dejando a cientos de fanáticos fuera del recinto mientras el concierto daba inicio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital implementaron un operativo en las inmediaciones del Estadio Azteca y como parte de las acciones atendieron casos de reventa de boletos dando como resultado 14 personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

Para la segunda fecha de Bad Bunny en el Azteca, a celebrarse el día de hoy, Profeco instó a Ticketmaster a tomar todas las medidas a su alcance para evitar afectaciones injustificadas a los asistentes que cuenten con boletos legítimos. De manera adicional, la Profeco llevará a cabo su operativo especial de verificación y vigilancia.

Ticketmaster ofrece disculpa

La @Profeco ya solicitó un informe a @Ticketmaster_Me sobre el problema con los boletos de acceso al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.



Pedimos a los consumidores afectados que formalicen sus quejas para atenderlas en los términos de la ley. Tel. 55-5568-8722 — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) December 10, 2022

Ante la insistencia de los denunciantes en redes sociales, la Profeco solicitó a Ticketmaster que esclareciera los hechos. La boletera informó que los inconvenientes del viernes en los accesos al inmueble fueron consecuencia de "la presentación de un número sin precedente de boletos falsos", así como de una operación intermitente de su sistema, lo que motivó que a espectadores con boletos legítimos les fuera negada la entrada.

Ticketmaster también notificó a Profeco que colaborará para clarificar los hechos ocurridos la víspera en las puertas del Estadio Azteca en Santa Úrsula Coapa. Asimismo anunció que ayudará a las autoridades para inhibir y sancionar la venta de boletos falsos.

Habrá reembolsos

Ticketmaster se comprometió a reembolsar el costo total del boleto a los consumidores que hayan adquirido boletos legítimos en canales oficiales y a quienes conforme al registro electrónico no hayan podido acceder al concierto; para lo cual, el proveedor pone a disposición el correo electrónico contactanos@ticketmaster.com.mx, a fin de procesar sus solicitudes.



Además de la devolución del monto íntegro de los boletos, Ticketmaster deberá otorgar a los consumidores afectados una compensación no menor al 20% del precio pagado, en términos del artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual consagra ese derecho cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor.



Los consumidores afectados también podrán llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y/o al número 800 468 8722, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas; o bien enviar un correo electrónico a asesoria@profeco.gob.mx



Al día de ayer solo siete consumidores se pusieron en contacto con Profeco para reclamar por no poder acceder al concierto, a pesar de contar con boleto.