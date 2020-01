El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el Estado no pierde ni asume costos con la reactivación de las rondas petroleras, y en cambio, con la presencia privada, sí hay inversiones, generación de empleos y más tecnología.

Esto, luego de que el jefe del Ejecutivo anunciara durante la conferencia mañanera del miércoles pasado que la Iniciativa Privada no cumple con los compromisos de las inversiones en el sector petrolero y por tanto ya no habrá más contratos en la materia.

“¿Cómo vamos a convocar a nuevas rondas? No tiene sentido. Esto no es un asunto político, ideológico. ¿Para qué quieren contratos si no invierten?”, reprochó el mandatario de México a los empresarios, tras asegurar que mintieron con las inversiones inmediatas.

Sin embargo, el organismo privado que dirige Carlos Salazar afirmó que “el modelo de rondas petroleras permite que se potencie la exploración y producción, sin que el Estado asuma riesgos ni pérdidas de ningún tipo, además de recibir regalías e impuestos”.

Además, sostuvo el CCE que se fomenta la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios nacionales y la contratación y capacitación de mano de obra; se incrementa la inversión en infraestructura física local y regional, y se generan procesos de transferencia de tecnología.

La inversión privada en el sector energético ha sido fructífera para el desarrollo del país, por lo que demandó un diálogo para demostrar y analizar los planes de la industria con definiciones, metas y plazos.

El CCE reiteró su llamado al diálogo con las autoridades, a fin de evaluar en conjunto los resultados alcanzados en cada etapa de los contratos asignados.

Urgió a reactivar las rondas petroleras y generar certeza a las inversiones. “La participación de la Iniciativa Privada en el sector de energía ha sido beneficiosa para nuestro país, y resulta fundamental para el desarrollo de México”, destacó el sector privado en un comunicado.

Sostuvo que la reforma energética ha tenido resultados positivos, considerando el poco tiempo desde su aprobación: se ha traducido en inversiones de más de 11,000 millones de dólares, y planes futuros por más de 36,000 millones de dólares.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, “la industria privada petrolera ha cumplido a 100% los compromisos asumidos. Gracias a los contratos otorgados, ya se producen 47,000 barriles por día, y se espera que en el 2024 se alcancen 280,000 barriles diarios”.

La apertura a la participación del sector privado permite complementar las inversiones necesarias para detonar la competitividad de México, al apostar por un área estratégica para el desarrollo regional y económico de nuestro país, aseguró el CCE.

En tanto, el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López, se pronunció porque el gobierno de AMLO genere certeza en las inversiones: “Lo que necesitamos son reglas, leyes y normas que sean predecibles. Eso sería un gran estímulo para la inversión, el tener la seguridad”.

Al ser cuestionado sobre si el sector privado tiene la certeza y de que AMLO pueda cumplir con el acuerdo al que lleguen, López Campos dijo que la Ronda energética es para exploración y extracción de petróleo, no es la única inversión en materia de energía.

[email protected]