El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto que eliminó 109 fideicomisos y fondos federales. Con este suman seis recursos que han promovido los mandatarios que integran la llamada Alianza Federalista.

“Confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá favorablemente esta controversia protegiendo a las y los mexicanos afectados. Desde la Alianza Federalista, los gobernadores que la integramos seguiremos luchando para evitar que los recursos sean utilizados de forma arbitraria”, aseveró.

Cabe destacar que los poderes Ejecutivos de Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León presentaron previamente controversias constitucionales por la extinción de dichos fideicomisos y la centralización de sus recursos.

Martín Orozco argumentó que esta acción legal que han tomado los gobernadores que integran la Alianza Federalista tiene el objetivo de alzar la voz a nombre de investigadores y académicos, cineastas, deportistas de alto rendimiento, activistas de derechos humanos, personas afectadas por desastres naturales, entre muchos otros mexicanos que verán perjudicado su futuro y su labor diaria por la cancelación de fideicomisos y fondos.

Orozco Sandoval confió en que la Suprema Corte protegerá a los afectados directos, porque la resolución podrá evitar que los recursos sean utilizados de forma arbitraria, atajó.

El panista recordó que con la desaparición de los fondos y fideicomisos suman más de 68,000 millones de pesos que dejarán de invertirse para el beneficio de la sociedad en general, aunado a la pérdida de financiamientos internacionales para diferentes sectores procedentes de instituciones extranjeras y que permite el impulso en lo científico, educativo y tecnológico.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de definir si la Corte da entrada o no a estos recursos, lo cual deberá ocurrir en los próximos días.

Cambiar fórmula de recursos, sólo con iniciativa

El mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores de la Alianza Federalista presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en lugar de denuncias sobre entrega de recursos, “porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos a los estados y municipios; si no se hace de esa manera, pues todo es una demagogia”, agregó.

Cuestionado sobre el planteamiento de que se cree un bloque de gobernadores antifederalistas, el Primer Mandatario externó: “No creo que sea necesario, no me meto en estas cosas, soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no creo que eso ayude, agruparse en bloques, más si el propósito es de tipo político-electoral.

“Yo sí no tengo duda, porque siempre digo lo que pienso, de que ese agrupamiento que se creó de gobernadores, lo fundamental es lo político-electoral, porque no hay ninguna razón”. (Maritza Pérez y Redacción)

