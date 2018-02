Durante la séptima ronda de negociaciones del TLCAN 2.0 podría haber avances en “combo” sobre los temas complejos como estacionalidad, sunset, los capítulos de resolución de controversias y seguridad para las inversiones, así como reglas de origen, que deberán destrabarse en la mesa ministerial, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“Desde perspectiva de la Iniciativa Privada (IP) con sector público y el equipo negociador estamos conscientes de que debe ser un paquete” la forma de cómo deben resolverse el acuerdo comercial, aseveró.

Mencionó que el hecho de que la industria automotriz mexicana no haya dado un comunicado de hacia dónde moverse, luego de que Canadá planteó modificaciones metodológicas a la regla de origen de vehículos, no implica que no haya estado en negociaciones con la Secretaría de Economía, porque ha habido conversaciones intensas.

En conferencia de prensa, el dirigente empresarial mexicano reiteró que los capítulos como telecomunicaciones, laboral, reglas fitosanitarias, acuerdos bilaterales sobre farmacia y cosmetología pueden avanzar e incluso prácticamente cerrarse.

“El tema es la política y evidentemente, la cancelación del viaje del presidente mexicano a Estados Unidos tiene un ingrediente importante dentro de las mismas negociaciones”, abundó.