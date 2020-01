El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez, afirmó que 2019 cerró con ganancia para el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento de 14% real y en 2020 “continuaremos con las mismas políticas”.

Entrevistado luego de la firma de convenio con el Coneval para establecer nuevos parámetros de medición, el presidente de la Conasami explicó que “por primera vez podemos dejar constancia de que hubo una recuperación real de los salarios. No basta con destacar incrementos históricos —como en 2019 de 16% y en 2020 de 20%— porque se pueden anular si no hay una acción pública, directa e indirecta, garantizando mercados competitivos para que no haya abusos”.

Al incremento de 16.2% que se otorgó para 2019, habría que restarle la inflación general que fue de 2.83%, “es contundente la recuperación del poder adquisitivo. Vamos por la ruta correcta”.

Destacó que los indicadores nuevos permitirán medir de manera clara y transparente el comportamiento y efecto de los salarios, empezando porque “cambiará el enfoque, será de defensa de los derechos humanos. Hay un conjunto de bienes y servicios que están asociados al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales y que deben ser incluidos. La canasta básica actual del Inegi contempla 84 bienes y servicios y es muy probable que la nueva canasta sea superior”.

La Conasami se plantea, con una perspectiva de promoción de derechos humanos, conformar una canasta básica que garantice el bienestar familiar obrero. Dr. Andrés Peñaloza Méndez Firma de convenio @conasami y @coneval — Conasami (@conasami) January 14, 2020

Asimismo, hizo un llamado a revisar sectores como el agropecuario, pues es en donde se tuvo un mayor efecto en el gasto, y se dieron incrementos importantes en huevo, azúcar, sopa y chocolate.

“Recomendamos que se profundice en las políticas en el sector Agropecuario para garantizar mercados competitivos, porque 33 productos asociados a este sector representan 42% de la canasta básica y se apreciaron incrementos por arriba”, señaló Peñaloza Méndez.