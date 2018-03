Muy probablemente, los Estados Unidos no iniciarán las verdaderas negociaciones con sus contrapartes para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sino hasta finales del 2017, afirmó Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.

A mí me gustaría tener ya mañana los resultados, pero así no funciona el mundo , afirmó el funcionario en entrevista con Bloomberg. Informó que el gobierno de Donald Trump recién está en el proceso de solicitar al Congreso estadounidense la autoridad de promoción comercial (TPA, por sus siglas en inglés), que le permitirá realizar negociaciones formales y que no se obtiene antes de 90 días después de su solicitud. Así, aseguró que será a finales del 2017 cuando las verdaderas renegociaciones estén puestas sobre la mesa .

Anteriormente, las autoridades estadounidenses y mexicanas habían dicho que las renegociaciones formales iniciarían en el mes de junio, e incluso México ya inició consultas con el sector empresarial para definir la postura de negociación del país. El funcionario que liderará las negociaciones del lado estadounidense admitió que sería necesario añadir varios apartados más a los 20 capítulos de que se compone el TLCAN, debido a temas como la economía digital y algunos otros que vendrán a discusión más adelante .

Dijo que, antes del TLCAN, Estados Unidos contaba con un superávit comercial con México, y posteriormente al tratado, su país ha tenido un déficit importante, esto debido a que el pacto es un tratado viejo y que su economía ya es muy diferente respecto de cómo era cuando este tratado se firmó, pero ahora ya cuentan con décadas de experiencia para corregir las cosas que no estén bien, que en su tiempo lo estuvieron pero que ahora tienen que arreglar, afirmó.

La realidad es que los mexicanos lo saben, los canadienses también; todos lo saben, que los tiempos son diferentes y todos tenemos que tener nuevas relaciones comerciales y ellos van a tener que hacer algunas concesiones , afirmó. Sobre la actitud beligerante del presidente Donald Trump sobre el tratado, Ross admitió que el presidente me ha facilitado las cosas al hacerles saber a las partes adversarias que al entrar a la renegociación ellos tendrán que ceder .

Por último, aseguró que vivimos ya en una guerra de comercio y de negocios, y que por eso Estados Unidos ha presentado déficits, la diferencia es que ahora tienen tropas en primera fila, en las murallas y están dispuestos a contraatacar, refiriéndose a una guerra no armada, sin la necesidad de usar bazucas ni disparos , precisó.

Se trata de la tercera ocasión en menos de una semana que Wilbur Ross realiza declaraciones sobre la renegociación del TLCAN, en las que ha bajado de tono el discurso hostil de Donald Trump sobre el acuerdo, llegando a afirmar incluso que a México le irá bien con las modificaciones al protocolo, lo cual ha impulsado el valor del peso mexicano en días recientes.

Horas antes, en otra entrevista televisiva, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que está menos preocupado y más tranquilo respecto a la renegociación del TLCAN, posterior a su primera reunión con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Todo es cuestión de diálogo y que el trabajo sea fluido, para que a los dos lados de la frontera nos vaya bien .