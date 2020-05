La contingencia sanitaria por coronavirus modificó la tradicional forma de laborar en muchas empresas, lo que evidenció que la mayoría de éstas no estaba preparada para enfrentar una situación de este tipo. “No estábamos preparados, sin embargo, considero que todas las empresas deben tener un plan de contingencia que debe estar alineado al negocio, esto es algo que nos está enseñando a trabajar desde una manera más preventiva, a establecer de manera anticipada los riesgos que puede haber en las organizaciones”, comentó en entrevista Ariel Almazán, director de Consultoría de Salud en Mercer Marsh Beneficios.

Al interior de Marsh, Ariel asegura que sus productos se han diseñado y reestructurado de acuerdo con las necesidades que actualmente las compañías están enfrentando, desde niveles corporativos han estructurado una serie de soluciones objetivas y puntuales, así como una comunicación directa con sus empleados para atenuar un poco la incertidumbre laboral por las condiciones que actualmente se presentan y han brindado estrategias y herramientas para atender la salud emocional desde diferentes áreas.

Para el directivo de la consultoría, el gran reto al que se han enfrentado como compañía es al diseño paralelo de las medidas de prevención, mitigación y contención establecidas, enfocadas en la salud mental de los trabajadores desde casa, pues están en el entendido de que están jugando varios roles a la vez.

Con respecto a los factores de riesgo que se han presentado derivados del confinamiento, Ariel Almazán indicaque no sólo el estrés y la ansiedad han detonado, sino también situaciones de poca actividad física, condiciones de nutrición y temas de asistencia emocional, detalla que estas diferentes variables que se han juntado en un solo momento requieren de atención para que no impacte en la salud mental de la gente, en el entendido de que éste no es un home office tradicional, es un home office forzado y tiene que adaptarse a las condiciones que estamos viviendo.

Desde Marsh, la principal recomendación para llevar de la mejor manera este confinamiento es que las empresas tengan una comunicación puntual y veraz con los empleados, de tal manera que con esto se disminuya la incertidumbre, “que la gente esté informada de las condiciones, por un lado de la pandemia, para evitar temas de comunicación que no generan valor, una vez que establece esta comunicación viene la parte de la estructura organizacional donde los líderes tienen que flexibilizar la manera del actuar administrativo que se venía haciendo día a día; por otro lado, los empleados tienen una responsabilidad importante, pues no es periodo de vacaciones y que si nos obligan a mantener este tipo de actividad tenemos una obligación con las compañías en el sentido de maximizar nuestro espacio, nuestro tiempo que dediquemos genuinamente a atender actividades laborales, aunado a esto viene una serie de condicionantes que parecieran muy sencillas, pero a veces no lo son tanto, como planear tu día, establecer horarios, realizar pausas, atender los roles que comentábamos y buscar la flexibilidad a través de diferentes iniciativas”, detalla Ariel Almazán.

