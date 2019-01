La llegada de visitantes por avión de Estados Unidos a México, entre enero y noviembre del 2018, registró un incremento de 1.9% con respecto a igual periodo del año pasado, al sumar 9 millones 437,332 personas, lo que ocasionó que el total de arribos de todas las nacionalidades perdiera ritmo y aumentara 5.1% para totalizar 16 millones 808,985 viajeros (en el 2017 subió 10.6%, respecto al año previo).

En ambos casos, se trató de las menores cifras del sexenio pasado, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Los estadounidenses representan 56% de todos los turistas foráneos que llegan al país.

El bajo nivel de crecimiento en el arribo de visitantes estadounidenses, principal mercado emisor de turistas a México, ha encendido los “focos rojos en el sector” porque del 2012 al 2017 había tenido alzas de dos dígitos.

Además, este año Grupo Aeroméxico suspenderá, por ajustes operativos, las siguientes rutas: desde la Ciudad de México a Boston, Washington (Dulles) y Portland, Monterrey-Las Vegas y Guadalajara-San José, California.

En su última sesión con el Consejo de Promoción Turística de México como secretario de Turismo, a finales del año pasado, Enrique de la Madrid, alertó que el número de visitantes de EU estaba cayendo “por primera vez en muchos años” en destinos como Cancún o Ixtapa, por lo que había que incrementar la difusión de los atractivos mexicanos en ese mercado.

“En México tenemos un problema de inseguridad que no hemos logrado controlar. En Estados Unidos hay una campaña negativa sobre México y un presidente que no nos quiere. Todos los días hay una promoción negativa contra México y, en ese justo momento, surge la idea de cancelar la promoción, no es muy difícil y no hay que ser un científico para saber cuál es el resultado y lo que vendrá”, expuso.

La fuerza latinoamericana

En el top 10 de llegadas de extranjeros, Canadá ocupa la segunda posición con 1 millón 864,492 viajeros y un alza de 9.2% respecto al 2017. En el tercer sitio se mantiene el Reino Unido con un aumento de 4.4% ocasionado por sus 549,192 connacionales que aterrizaron en algún aeropuerto de México.

Desde hace más de ocho años, el gobierno mexicano ha intentado diversas políticas de diversificación de países emisores de turistas, con la intención de generar un mayor gasto económico, lo cual se ha reflejado ya en la consolidación de Colombia como el cuarto país que más viajeros paseantes genera a México, 502,381 entre enero y noviembre del 2018, lo que representó un alza de 15.4% y ocasiona que de cada 100 extranjeros que llegan tres sean colombianos.

En el quinto lugar se ubicó Argentina con 457,563 turistas y un incremento de 4.7 por ciento.

