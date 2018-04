Lima.- México está dispuesto a escuchar y apoyaría una reconsideración de Estados Unidos por ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP), luego que el presidente de aquel país, Donald Trump, decidiera en 2017 sacar a la primera potencia económica del entonces Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP.

De visita en Lima para participar en la VIII Cumbre de las Américas, el presidente mexicano afirmó que “la puesta está abierta” para que Donald Trump evalúe la conveniencia de incorporar a los Estados Unidos al nuevo TPP, ahora un acuerdo comercial con otro nombre tras la salida estadounidense del año pasado.

"El New York Times, usted acaba de mencionar el TPP, el New York Times de hoy dice que el presidente Trump está repensando de nuevo y que no sea TPP 11, sino que quizá vuelve a estar Estados Unidos. Qué puede decir sobre eso", preguntó a Peña Nieto el ministro de desarrollo social chileno, Alfredo Moreno.

"Mira, la verdad es que el TPP es, sin duda, un gran instrumento de apertura económica de varios países de América y de varios países de la región asiática", le respondió Peña.

Al participar en un foro junto con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y como parte de la agenda de la III Cumbre Empresarial de las Américas que también acompaña a este encuentro de presidentes, el mandatario mexicano añadió que el TPP fue un acuerdo en el que Estados Unidos estuvo muy presente en su construcción durante la administración de Barack Obama y al igual que esa nación, “México y Canadá lo promovimos de manera insistente y nos mantuvimos apegados a los acuerdos que habíamos alcanzado”.

Tras la retirada de Estados Unidos, un “nuevo” TPP se logró firmar en Chile entre los 11 países restantes que hoy se involucran en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica.

“Ahí está la puerta abierta para que Estados Unidos repiense y, eventualmente, reconsidere su posición y aproveche la ventana de oportunidad que sería el ser parte del TPP de estos 12 países (…) Para nosotros, sin duda, viene a confirmar esta vocación de apertura y de ser participantes en el mercado global, como México lo quiere seguir siendo”, agregó Peña.