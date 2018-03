Panamá imputó a 17 personas, incluidos varios ex funcionarios y empresarios, por presunto lavado de dinero en el caso de los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos en el país centroamericano, dijo el martes la Fiscalía.

Odebrecht ofreció anteriormente este mes pagar 59 millones de dólares a Panamá como reparación por los supuestos sobornos aceptados en el país, donde la compañía llegó a ser el mayor contratista privado del Estado con obras por más de 9,000 millones de dólares.

La fiscal general, Kenia Porcell, no detalló los nombres de los acusados, entre los que hay tres ex funcionarios del gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli, quien está pendiente de ser extraditado desde Estados Unidos para responder en su país por varios escándalos de corrupción.

Porcell explicó en rueda de prensa que los cargos se levantaron tras un año de intercambio de información con la fiscalía suiza.

Pese a la insistencia de la prensa, la funcionaria evitó precisar si dos hijos del ex presidente Martinelli están entre los imputados. Versiones de prensa local afirman que el país europeo los acusa de lavado de capitales y soborno, y solicitó a las autoridades locales interrogarlos

Odebrecht reconoció el año pasado ante fiscales de Brasil, Suiza y Estados Unidos haber pagado 439 millones de dólares fuera de Brasil, principalmente en Venezuela, República Dominicana y Panamá, que había sido señalado de forma especial por los fiscales brasileños por no cooperar en su pesquisa.

El Gobierno panameño anunció el mes pasado que cancelará un contrato para construir una hidroeléctrica de 1,000 millones de dólares a la firma brasileña, a la que no permitirá participar en nuevas licitaciones mientras se investiga el caso.

Actualmente, Odebrecht tiene en ejecución la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, adjudicado en el 2012; la construcción de la línea 2 del Metro y el proyecto de renovación de la Ciudad de Colón, ambos adjudicados en el 2015.

