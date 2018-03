La constructora brasileña Odebrecht, que admitió sobornos en varios países para ganar obras públicas, está negociando con la fiscalía de Perú la entrega de información y devolución de dinero de las ganancias ilícitas en el país, informó el lunes el Ministerio Público.

"Estamos negociando con la empresa Odebrecht en Perú la entrega de información valiosa y útil para acortar los tiempos de nuestra investigación y la entrega al Estado peruano de un adelanto pecuniario a cuenta de las ganancias ilícitas en el país", dijo en rueda de prensa el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo de investigación de los sobornos de la constructora brasileña.

Sin embargo, el fiscal no dijo qué obtendría Odebrecht a cambio de esa información.

El último viernes, la empresa señaló en un comunicado interno -al que tuvo acceso la AFP- que estaba dispuesta a firmar un acuerdo con la justicia peruana tal como lo hizo en Estados Unidos, a fin de poder seguir activa.

El fiscal Castro, quien estuvo acompañado del fiscal de la nación, Pablo Sánchez, dijo que la suma de las ganancias ilícitas que habría obtenido la empresa "tiene que ser devuelta al Estado peruano".

"En esa medida estamos negociando la entrega de una suma significativa de dinero en efectivo", añadió.

Castro señaló que el sistema de acuerdos y colaboraciones está dentro de un esquema estratégico de la investigación. "Por eso, no descartamos recurrir a los procesos especiales que tienen que ver con las colaboraciones, es importante para la fiscalía contar con la colaboración de la propia empresa como persona jurídica de cara a la entrega de información relevante para el caso".

Castro explicó que el esquema delictivo de Odebrecht no tiene precedente en país. "No se trata de las clásicas colusiones y las entregas de dinero en efectivo como normalmente estamos acostumbrados a procesar, sino un sistema altamente tecnificado para no ser detectado, que fue incautado por el gobierno Suizo".

"Es una especie de registro de coimas [comisiones], de los pagos ilícitos en diversos países, entre ellos el Perú, por proyectos y obras, con los responsables de las empresas en cada país, habla de montos, cuentas y beneficiarios".

Ese sistema complejo de lavado de activos y corrupción comprendía cuatro capas, desde quien dictaba la orden hasta el beneficiario final. Además, existe información cifrada, disfrazada mediante un seudónimo, e información encriptada, dijo.

La labor de la fiscalía será la de descubrir quiénes están detrás de los seudónimos, así como establecer la ruta del dinero en vinculación con cada uno de los proyectos y obras de la empresa Odebrecht.

Por su parte, el fiscal Pablo Sánchez dijo que se entrevistará con el fiscal general del Brasil para afianzar los lazos de cooperación internacional y la lucha contra la corrupción.

Odebrecht participó en más de 40 proyectos de inversión en el periodo investigado (2005-2014) en Perú, los cuales implicaron más de 12,000 millones dólares en gasto público para la ejecución, dijo. Los hechos ocurrieron durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

