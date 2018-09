La próxima secretaria de Energía, Rocio Nahle, aseguró que la construcción de una refinería en Tabasco ha despertado interés de decenas de empresas internacionales que buscan participar en las licitaciones.

“Hay un interés mundial. Hay desde coreanos, chinos, norteamericanos, hay de todas las naciones que se han estado acercando. Con todos (conversamos), los que tengan la capacidad técnica de construcción, y sobre todo que no tengan antecedentes de corrupción”, comentó.

Ayer martes, representantes de las empresas Bechtel y de ICA, acudieron a la oficina de transición, para entrevistarse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de ICA, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que externó su interés en participar en la próxima licitación.

Guadalupe Philips, directora de ICA, dijo que acudieron a “apoyar al presidente electo, y a ponernos a sus órdenes”.

El futuro director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, afirmó que estas empresas fueron invitadas para exponer su experiencia en la construcción de refinerías a nivel mundial. Tanto él como Roció Nanle negaron que estas empresas vaya a ser favorecidas en la licitación para la construcción de la refinería.

“Estamos recibiendo a todas, a todas las que se acerquen y a todas las que sean capaces para un proyecto de esta magnitud”, dijo la próxima secretaria de Energía.

Cuestionada sobre si no se comete alguna irregularidad por invitar a las empresas antes de emitirse la convocatoria, Rocío Nahle aseveró: “No, ellos no vienen a saber la licitación. Las bases, para empezar, apenas se están haciendo. Yo creo que todas las empresas del mundo, cuando hay un proyecto de esta magnitud quieren saber qué tipo de refinería se va a hacer. No se puede invitar a alguien sin tener conocimiento de lo más elemental”.

Nahle García aseveró que por el momento se escuchan a todas las empresas interesadas en el proyecto. Argumentó que, por ahora, no hay ninguna licitación hecha, y negó que se vaya a elaborar para beneficiar a esa empresa.

“El presidente electo nos está revisando personalmente todos los temas del proyecto y del programa (de reactivación de la industria petrolera)”, afirmó. Por su parte, el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López, aseveró que el proyecto de construcción de la refinería dejaría una derrama económica para el estado por 155,000 millones de pesos, y se crearían 10,000 empleos.

