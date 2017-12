La nueva NOM-012-SCT-2-2017 de pesos y dimensiones de los vehículos de autotransporte federal plantea la corresponsabilidad de permisionarios y usuarios de sus servicios, lo cual será un aliciente para mejorar la seguridad en las carreteras, afirmó José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

“Una disposición importante de la norma es la parte de corresponsabilidad. Si realmente se aplica, los camiones deben salir en sus pesos de origen en el momento en que se les carga, porque si no también el cliente va a ser sancionado en caso de que haya una violación”, afirmó el funcionario privado.

Lo anterior queda plasmado en el inciso tres del numeral 6.1.2.2.2 de la norma, que establece que para ofrecer el servicio de transporte a través de un camión doblemente articulado se requiere de “contrato privado y/o carta de porte entre el usuario y el transportista, cuando se trate de transportaciones de carro por entero donde las partes acepten la responsabilidad solidaria, a efecto de precisar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normatividad”.

El representante de la Canacar consideró que la norma por sí misma no es una garantía de que mejorará la seguridad en la carretera, pues “tendrá que establecerse el compromiso de todos por observarla, no solamente de parte de los transportistas, sino también de los clientes o de los usuarios y, lo más importante, que la autoridad realmente ejerza sus funciones de inspección y de supervisión”.

Previó que, con la aplicación efectiva de la nueva normatividad, habrá menos camiones de doble remolque en circulación, pues muchos que hoy están rodando tendrán que dejar de hacerlo —al menos bajo dicha configuración—, pues no lograrán cumplir con varias de las nuevas disposiciones.

“Ese dato no lo tenemos (sobre cuántos camiones dejarán de circular con doble remolque), porque en la práctica el camión de doble remolque con esas nuevas disposiciones, aunque no lo establezca explícitamente la norma, tendrá que ser de un modelo 2008 o más reciente, ya que los anteriores no vienen con esas disposiciones técnicas, particularmente los frenos ABS”, explicó.

Afirmó que el cumplimiento de la norma implicará el esfuerzo de hombres camión, pero también de empresas transportistas que no se han mantenido a la vanguardia su parque vehicular.