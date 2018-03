El gobierno federal se comprometió con el sector empresarial a que no habrá acciones punitivas en contra de los comerciantes que hayan trasladado incremento del costo de gasolina y gas LP a productos al consumidor, por lo que se establecieron mesas de trabajo para emprender un análisis de mercado en 34 productos de la canasta básica y su impacto con las alzas, a fin de tomar acciones que no afecten a las familias mexicanas.

Así lo adelantó el procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer, quien estuvo acompañado por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana, al referir que se lograron acuerdos para cuidar a los 34 productos de la canasta básica, como lo son tortilla, frijol, cebolla, limón, carne, leche, huevo, entre otros, a través de una mesa de seguimiento puntual, y evitar incrementos injustificados.

Los involucrados en el análisis de mercado serán algunas industrias que producen y los comercios que tienen el contacto directo con el consumidor final.

En entrevista conjunta, luego de reunirse en privado, el líder del comercio organizado del país precisó que la revisión de los verificadores de Profeco no es a todas las empresas, es sólo a los que tienen un paquete de productos de la canasta básica. Ningún comerciante tiene que preocuparse, no habrá salida a las calles, y, aquellos empresarios que tengan dudas: acudan a las cámaras para resolver los requerimientos .

El titular de la Profeco destacó el compromiso del sector empresarial de contener costos, tan es así que reconoció que los incrementos se han dado de manera aislada y en ciudades específicas. Los estados en los que hemos detectado algunos picos son Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sonora, Chiapas y Guanajuato, en diferentes artículos, como la tortilla, que es prioritario, y los aumentos van desde 1 peso y 1.50 pesos , sostuvo Nemer.

No habrá cacería de brujas , dijo el funcionario, y no permitiremos un solo acto de corrupción de parte de los verificadores de la Profeco. Reiteró que el incremento de 14 o 17% registrado en gas y gasolina no se puede trasladar a los precios de los productos de la canasta básica, de modo que se mantendrán vigilantes para contener situaciones de esa naturaleza.

