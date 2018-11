La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó haber solicitado la renuncia de Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La senadora afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetará la autonomía de esos dos organismos.

Entrevistada en la casa de transición, Rocío Nahle afirmó que en el caso del comisionado Zepeda, conversó con él, y le manifestó que presentaría su renuncia porque tenía un ofrecimiento de empleo.

“Yo quisiera saber quién es la fuente (de la supuesta presión que ejerció para pedir las renuncias). A mí me interesa saber la fuente, quién lo dijo. De la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el comisionado presidente, Juan Carlos Zepeda, él me manifestó hace 15 días su deseo de retirarse, no pusimos de acuerdo, platicamos porque él tiene una oferta de trabajo. Se vence su período en mayo, y a lo mejor ya no tendría la misma oferta, por eso se decidió, pero es una decisión de él”, aseveró.

Roció Nahle insistió en que no ejerció presión para la renuncia. “No, no sé, por eso quiero saber si el otro comisionado lo expresó, yo no puedo contestar de algo que no sé la fuente”, refirió.

Argumentó que “los comisionados, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Órganos Reguladores están sometidos a un código de ética y de acuerdo al artículo 9 y 16 de esa misma ley, ellos pueden ser removidos o pueden quedarse bajo lo que marca la ley. Yo no sé de donde viene esto. Ellos están sometidos a un código de ética, por eso quisieron saber quién lo declaró, o de dónde sale eso”, insistió.

Nahle García garantizó que López Obrador no intervendrá en los dos órganos autónomos regaladores de energía.

“Los órganos reguladores, de acuerdo con el Artículo 28 constitucional, son dependientes del Ejecutivo. Y la Ley de los Órganos Reguladores de Energía habla que tendrán autonomía técnica y de gestión, y la van a seguir teniendo, así es”, expuso.

Punto de acuerdo

Proyecto para nueva refinería debe ser público: Ochoa Reza

El diputado del PRI Enrique Ochoa Reza presentó un punto de Acuerdo por el que exhorta al próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador para que hagan del conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que planea construir en Dos Bocas, Tabasco, a garantizar el Estado de Derecho y considerar la opinión de los expertos en la materia, así como a realizar un ejercicio de consulta pública imparcial, objetivo y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país.

“La construcción de infraestructura petrolera es fundamental para el desarrollo del sector y el crecimiento económico de México, sin embargo, tratándose de un tema técnico, deben seguirse los criterios de especialistas en la materia y realizarse diversos estudios e investigaciones que determinen la viabilidad de los proyectos y la idoneidad del lugar donde se ubicará”, dijo ante el pleno.

El ex dirigente nacional del PRI señaló que “una consulta debe ser libre, informada, transparente e imparcial, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo, tanto de Pemex, como del país”.

Añadió que se desconoce el Proyecto Ejecutivo de la obra y su estudio de impacto ambiental. “No se ha informado al pueblo de México qué tipo de petróleo se refinará: si será petróleo pesado o será ligero; será de origen nacional o será de origen extranjero”, mencionó. (Con información de Salvador Corona)

[email protected]