Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) negó que exista una contrapropuesta al tema de reglas de origen para vehículos, como lo anunció el secretario de Economía; simplemente –dijo- se revisan las ideas canadienses y se buscarán más detalles en la ronda intermedia que podría celebrarse en los próximos 15 días.

“Estamos trabajando de la mano con el gobierno mexicano y la Secretaría de Economía. (Pero) No conozco una propuesta… No tenemos propuesta y no hay propuesta de la industria”, aclaró el directivo, luego de que concluyó la séptima ronda de negociaciones del TLCAN 2.0.

Durante la ronda no hubo reuniones formales para el tema de reglas de origen automotriz, tampoco pasó nada de manera sustantiva porque el negociador de Estados Unidos, Jason Bernstein fue llamado a consultas internas.

Lo que se acordó, sostuvo Solís, es tener una reunión intersesional, que podría ocurrir en las próximas dos semanas, luego de que se acercan periodos festivos tanto en EU como en México a finales de marzo y principios de abril.

El dirigente de la AMIA comentó que las reuniones sostenidas durante la séptima ronda fueron informales con la contraparte canadiense para definir la metodología, la cual aún es muy escueta al carecer de detalles técnicos como porcentajes, componentes, o partes, así como a quién se le darían los llamados créditos (incentivos) al invertir en investigación y tecnología.

“No hubo reuniones con el negociador de EU, pero sí con los homólogos del sector; con Canadá es difícil avanzar sin completar las ideas que ellos tienen, ya que no sabemos cómo funcionan”, precisó.

