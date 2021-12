La industria mexicana mostró su desacuerdo por la postura del gobierno Joe Biden para favorecer la producción automotriz estadounidense y advirtió que podría derivar una guerra comercial de aranceles, si no se controla esta situación entre los socios comerciales.

José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), lamentó que Estados Unidos “esté violando el T-MEC. No es correcto lo que está haciendo y como industria estamos en desacuerdo con esa posición, ahorita se está sumando Canadá y tenemos que frenar eso, porque entonces será una guerra comercial de que te subo o que no; te afecto, eso no conviene”.

El líder de la industria nacional se pronunció por respetar el T-MEC para lograr equilibrios en la relación trilateral.

José Abugaber dijo que a unos meses de que el T-MEC se implementó para enfrentar como bloque a China y elevar la competitividad de la región, “no conviene” vulnerar el acuerdo, pues la aplicación de incentivos fiscales a la comercialización de autos eléctricos fabricados en Estados Unidos, por trabajadores sindicalizados de dicho país es una medida discriminatoria para México y Canadá.

Abugaber confió en que antes de llegar a medidas extremas como la instalación de panel de controversias o la imposición de aranceles de productos, ojalá entienda el gobierno de Estados Unidos en no implementar la iniciativa “Build Back Better Act”.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración no descarta recurrir a un panel internacional, el líder del sector industrial indicó que “no podemos permitir que suceda ésta situación”.

“El golpeteo con aranceles será la última medida, espero que entienda antes Estados Unidos que no es correcto que se esté trabajando en esa posición fuera del tratado”, advirtió el presidente de Concamin.

En tanto, el líder de los industriales en México apoyó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció por un posible panel internacional por el incentivo del gobierno de la Casa Blanca de entre 7,500 y 12,500 dólares para quien adquiera un automóvil eléctrico con 50% de componentes hechos en EU.

Explicó que el impacto de la medida, en caso de que sea aprobado por el Senado de Estados Unidos, aún no es medido, pues no se ha aprobado todavía.

Sin embargo, consideró que armadoras de automóviles están en riesgo de abandonar dejar sus planes de inversión en México, como es el caso de Ford, cuya planta de Cuautitlán y Hermosillo, han enfocado sus baterías para la producción de los vehículos eléctricos.

“Si eso se diera, Ford va a voltear a Estados Unidos mejor a hacer sus autos, es decir dejaría esta planta que tiene más de 100 años. Entonces no nos conviene”, advirtió.

De acuerdo con el dirigente empresarial, “necesitamos un equilibrio, que no se cambien las reglas para que todo el sistema esté en armonía y no empiece una guerra comercial qué es lo peor que le pudiera pasar a Estados Unidos y Canadá”.