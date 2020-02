Nike anunció un importante cambio en su modelo de negocios en Argentina, Chile y Uruguay, que pasará a manos del grupo mexicano Axo, mientras que el holding brasileño SBF se quedará con la operación en el gigante sudamericano. ¿La razón? la búsqueda de mayor rentabilidad y eficiencia en su negocio.

“Estamos dedicados a servir a los consumidores de manera más personal e invertir en las oportunidades de crecimiento a largo plazo de la compañía”, dijo Elliott Hill, presidente de Nike, en relación al foco de la compañía, que poco a poco ha ido dejando de lado la distribución directa de la marca deportiva.

La operación implica que el grupo Axo —que en Chile representa entre otras marcas a Victoria Secret y Bath & Body Works— adquirirá las operaciones de Nike en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Brasil el Grupo SBF, previo a la aprobación de la autoridad antimonopolio, se quedaría con la distribución en ese país.

Según explicó Nike, este cambio en el modelo de negocios no implica modificaciones de cara a la relación de la marca deportiva con los atletas, clubes y federaciones que auspicia en estos países. En cuanto al impacto en resultados, la marca deportiva señaló que durante el tercer trimestre del año fiscal 2020 Nike verá un efecto en su balance y reconocerá con cargo único y no recurrente aproximadamente 425 millones de dólares. “Este cargo reflejará principalmente la liberación anticipada de pérdidas de conversión de moneda extranjera acumuladas no monetarias asociadas, y podría fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio hasta la fecha de cierre”.

El licenciatario mexicano ya opera cinco tiendas de Nike en México (en la capital y Nuevo León) y tiene los derechos de distribución de otras 30 marcas en su país de origen y en Chile. En Argentina, donde acaba de aterrizar por primera vez, continuará vendiendo los productos de la compañía estadounidense en el canal mayorista y se hará cargo de la gestión de todos los locales comerciales que la marca tiene en el territorio nacional.

“Grupo Axo será titular de la totalidad de las partes sociales representativas del capital social de Nike”, destacó la empresa mexicana en una carta que le envió a los inversionistas. Según anticiparon, tomará el mando de la filial local a mediados de este año.

A través de un comunicado que difundió, Nike anunció que está haciendo una transición de su negocio a “distribuidores estratégicos”, no sólo en la Argentina, sino también en Brasil, Chile y Uruguay, para alcanzar “un modelo comercial más rentable, eficiente en términos de capital y de valor agregado”.

En la guerra por conquistar el mercado local, Nike perdió la pulseada contra Adidas, que en el 2019 cerró un acuerdo multimillonario con Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici para vestir al conjunto xeneize hasta el 31 de diciembre del 2029.

El contrato que Nike tenía con el club azul y oro terminó a fines del año pasado —la marca lo vistió desde 1996— y aunque tenía la posibilidad de proponer una oferta superadora a la de Adidas no lo hizo, por lo que la empresa alemana se convirtió en su sponsor técnico. Desde entonces, en el ámbito deportivo se empezó a rumorear que el fin del vínculo Nike-Boca precipitaría esta situación. Asimismo, la operación de la empresa en la Argentina en el último tiempo se vio perjudicada a causa de la devaluación y los cambios en las normas vinculadas a las importaciones.

• Grupo Axo es uno de los mayores distribuidores latinoamericanos de marcas de moda. Fundado en México en 1994, tiene larga experiencia en administración de marcas en los sectores minorista, mayorista y de comercio electrónico. La compañía, también es propietaria y opera Promoda, minorista mexicana, y Privalia. Algunas de las marcas de su portafolio: Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Coach, Guess, NIKE, PVH Heritage Brands, Rapsodia, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret. Opera cerca de 5,000 corners en grandes tiendas y más de 800 almacenes minoristas y tiendas en toda América Latina.