La iniciativa de reforma al outsourcing avanza con consensos entre el gobierno y empresarios, afirmó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servytur, al aclarar que no se prohibirá a las empresas subcontratar servicios como vigilancia o mantenimiento.

El empresario, que forma parte del grupo negociador de la iniciativa privada con el gabinete del presidente López Obrador para definir la iniciativa de la nueva ley de la subcontratación, afirmó que existe “flexibilidad y apertura” del primer mandatario de México para llegar acuerdos.

“Lo que busca esta ley (la iniciativa) es impedir las distorsiones en que se había incurrido de sustituir la nómina de una empresa con una tercera para no pagar las prestaciones que les corresponde y no generar antigüedad, no tenían acceso ni a las prestaciones que tenían por derecho. Pero parte de lo que se ha aclarado es que sí puedes contratar a servicios especializados, distintos al objeto social de la empresa”, aclaró el dirigente de la Concanaco a El Economista.

Para ello, abundó, se afina una fórmula que permita el reparto de utilidades “equitativo y justo”, ya que, si existen topes no funcionaría igual para las empresas intensivas en capital humano que para empresas automatizadas, en las cuales hay menos empleo y mayor participación del capital físico.

