Mientras que en los próximos 30 años el cambio climático será devastador y traerá consecuencias irreversibles en el sector agrícola de varios países del mundo, en México parece que la historia será distinta, al menos en lo que respecta al cultivo del aguacate. Pero nada está escrito, por lo que es importante trabajar en equipo para “aprovechar las ventajas” del calentamiento global, asevera Aristóteles Vaca Pérez, experto en agroindustria.

Un grupo de científicos de la Universidad de Zúrich, en el estudio “Expected global suitability of coffee, cashew and avocado due to climate change”, estimaron que para 2050 el aumento de la temperatura global y las variaciones en los patrones de lluvia provocarán el crecimiento del 80% de las tierras de cultivo de aguacate en México, uno de los principales productores de este fruto a nivel mundial. Mientras que en República Dominicana, Perú e Indonesia, países que también destacan por su alto nivel de producción, los espacios de plantío disminuirán hasta en 50%.

“Si bien esta transformación en el sector agrícola hará que México continúe con su liderazgo en la producción de aguacate al ganar tierras de cultivo, debido a que se volverá prácticamente en un alimento de lujo, no debemos dejar de lado que para sacarle el mayor provecho a estos cambios la clave está en que los gobiernos, las comunidades de agricultores y diversos actores involucrados en la industria remen para el mismo lado, ya que solo así se evitarán los efectos nocivos del cambio climático”, refiere Aristóteles Vaca Pérez.

De acuerdo con el estudio de la Universidad de Zúrich, las ventajas del calentamiento global podrían volverse contraproducentes si la producción del aguacate se realiza en nuevas regiones, pues esto podría generar más deforestación o un aumento de especies invasoras, por eso es importante que los interesados realmente se involucren en el proceso de cambió.

En este sentido, el experto en agroindustria advierte que las acciones para erradicar los efectivos nocivos de esta transformación tienen que empezar con una comprensión más global de lo que significa el cambio climático, cuáles son las implicaciones negativas para el sector, pero también para el desarrollo económico del país y el bienestar social de la población.

“Es importante que haya una implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible del sector agrícola en México, lo que implica que estén diseñadas y fundamentadas en una investigación científica que avale la generación de herramientas y recomendaciones efectivas a utilizar. De no ser así, el cambio climático seguirá siendo una incógnita para la industria nacional”, menciona Aristóteles Vaca Pérez.

Esto significa que los productores también tienen que adaptar sus estrategias a los fenómenos de clima extremo, como las altas temperaturas y los desastres naturales, porque eso es lo que provoca la aparición de plagas y el brote de enfermedades en los cultivos. Bajo este panorama, el experto en agroindustria advierte que los calendarios que hoy se tienen respecto a las fechas de siempre muy pronto van a dejar de ser adecuados, así que es importante siempre estar alertas.

Finalmente, Aristóteles Vaca dice que el cambio climático es algo que no podemos predecir ni tampoco imaginar su magnitud, por lo que recomienda a los agricultores estar al pendiente a los cambios en la temperatura, a la aparición de fenómenos naturales y al incremento de las lluvias, pues son indicadores de que las cosas están cambiando. Además de apostar por el trabajo colaborativo y participativo, ya que es la única manera de aprovechar el posible incremento de tierras de cultivo en el país.